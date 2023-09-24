Модернизация в Светлодарске

Поврежденные действиями вооруженных формирований Украины системы электро-, водо- и газоснабжения в Светлодарске уже полностью восстановлены. Сейчас же специалисты занимаются их модернизацией. В городе приступили к усовершенствованию сетей уличного освещения.

- Работы осуществляются по проспектам Победы и Ленина, улице Энергетиков, бульвару Молодежный и ряду внутриквартальных пространств. Ремонт планируется завершить в течение сентября, - сообщил мэр города Максим Козловский.

Также в Светлодарске завершили работы по подключению жилого фонда к центральному газоснабжению.

- Сейчас имеют место аварийные ситуации из-за изношенности сетей газоснабжения, но они оперативно устраняются, - отметил глава города.

В восстановлении коммунальной инфраструктуры в Светлодарске активными темпами помогает регион-шеф Камчатский край. В планах у специалистов - отремонтировать павильоны и насосы на территории скважины в микрорайоне Залугань, заменить оборудование на водонасосной и водонапорной станциях, отремонтировать канализационно-насосную станцию. Все это представители Камчатки планируют выполнить до наступления холодов.

- Многие системы, такие как батареи в домах, были разморожены, вышли из строя. Это потребует значительных ремонтных работ и объемов расходных материалов, - рассказывает заместитель министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Антон Сидельников. - Сейчас сформирован определенный объем материалов, согласован с администрациями Светлодарска и Мироновского для дальнейшей поставки.

В целом Светлодарск готов к началу отопительного сезона более чем на 60%.

- Специалисты сейчас продолжают восстановительные

работы на объектах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилого фонда, - подчеркнул мэр города Максим Козловский.

Ранее первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев заявил, что комплексный план работ со стороны Камчатки на территории поселка Мироновский и в городе Светлодарске заключается прежде всего в строительных работах - ремонте объектов социальной инфраструктуры, школ, детских садов, домов культуры, больниц - и дорожном строительстве, все эти объекты были разрушены или значительно повреждены.

- Мы решаем одновременно не только вопросы, связанные с восстановлением и строительством, - говорит Нехаев. - Еще мы решаем вопросы с трудоустройством и развитием местной экономики - перед подрядчиками мы ставим задачи формировать бригады из местных жителей, чтобы люди понимали, что есть мирная жизнь, что они трудоустроены и получают заработную плату. А эти деньги идут в экономику республики. И одновременно материалы и мощности необходимо использовать республики.

Тем временем жители Светлодарска продолжают получать паспорта граждан Российской Федерации. Для подачи документов в городе в середине мая был открыт временный специализированный пункт, а ранее светлодарцы были вынуждены отправляться в соседнее Дебальцево. На сегодняшний день обладателями желанного документа стали почти две тысячи человек.