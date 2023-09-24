Обеспечиваем себя мукой и маслом

В республике завершили летнюю уборочную кампанию. В этом году намолочено больше 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

- Пшеницы уже свыше 580 тысяч тонн, - уточняет министр агропромышленной политики и продовольствия региона Артем Крамаренко. - Теперь сельхозпредприятиям предстоит сбор поздних зерновых и технических культур.

И ДЛЯ СЕБЯ ХВАТАЕТ, И ДЛЯ ДРУГИХ

Аграрии трудятся во всю силу. В развитии отрасли существенную поддержку оказывают местные власти, российские регионы и федеральный Минсельхоз.

- К товарам собственного производства, которые полностью покрывают потребность ДНР, можно отнести зерновые и масличные культуры - пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, подсолнечник на зерно, а также муку пшеничную и ржаную, масло подсолнечное нерафинированное, - отметили в минагропроме республики.

Кроме этого, с начала года ДНР реализовала в другие регионы страны и отправила на экспорт порядка 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

- В планах по развитию сельскохозяйственного сектора есть намерение войти в топ-10 регионов - производителей зерновых и зернобобовых культур и в топ-10 регионов, обеспечивающих продуктовую безопасность, - заявил в ходе прямой линии с жителями региона глава министерства агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

ОТРАСЛЬ БУДУТ РАЗВИВАТЬ

Сейчас у агропромышленного комплекса ДНР есть проблемы, одна из самых главных - нехватка кадров.

- Доля специалистов предпенсионного возраста запредельная. Нужны молодые кадры, - признается Крамаренко. - В правительстве обсуждаем вопрос обновления базы наших техникумов, чтобы обеспечить целевой набор и дальнейшее распределение молодых специалистов на производство.

В рамках поддержки аграрного сектора в августе 2023 года в ДНР приняли закон «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Донецкой Народной Республики», с помощью которого налоговая ставка для аграриев снижается с шести процентов до нуля.

- Республиканским сельхозпроизводителям отчаянно необходима поддержка со стороны государства. Снижение налоговой нагрузки позволит предпринимателям инвестировать освободившиеся денежные средства в пополнение собственного оборотного капитала и обеспечить устойчивую деятельность предприятий, - отмечают эксперты.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

Также в августе во время встречи председателя правительства республики с аграриями региона обсуждались проблемы отрасли и меры поддержки сельхозпроизводителей.

- Прежде всего не хватает автомобильной техники для агрономов. Поможем в приобретении. Им нужно ежедневно объезжать поля, контролировать процесс, а это многие километры, убедился лично, - признался глава правительства ДНР Евгений Солнцев.

В ходе встречи обсуждалось еще одно стратегическое направление - строительство элеваторов.

- Договорились проработать и включить в программу социально-экономического развития строительство элеваторов по кустовому способу: где есть земли, которые обрабатываются, там будем строить и зернохранилища. Это позволит нам хранить зерно и продавать его по совершенно другой стоимости, - сказал Евгений Солнцев.

В ТЕМУ

В регионе стартовал озимый сев. Под урожай 2024 года аграрии Донецкой Народной Республики уже засеяли больше шести тысяч гектаров озимых культур.

- Всего аграриями запланировано засеять более 182 тысяч гектаров озимых зерновых культур, - отметили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия республики.