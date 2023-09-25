Молодежь - на предприятия

Фото: архив ЮГМК

Образование - одна из ключевых задач для государства. Оно должно быть доступным и качественным. Только так общество и страна смогут развиваться. В ДНР в данный момент совершенствуют систему среднего профессионального образования в интересах социально-экономического развития республики. Предприятиям нужны молодые кадры, которые в короткие сроки смогут полностью включиться в производство. В этом поможет создание образовательно-производственных центров. Там студентов будут готовить, максимально ориентируясь на потребности потенциальных работодателей. Учащиеся смогут проходить практику, стажироваться и впервые трудоустраиваться.

17 КЛАСТЕРОВ

Всего по федеральному проекту «Профессионалитет» к 2030 году в республике планируется создать 17 таких кластеров.

- Центры будут работать с участием крупных индустриальных партнеров - ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», Госкорпорации «Росатом» и других, - рассказала заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она отметила, что активное участие принимают администрации городов и районов, крупные предприятия - Углетелеком, Республиканский центр информационных технологий, Региональный оператор связи, «Комтел» и другие.

На базе Шахтерского педагогического колледжа будут готовить учителей. Фото: ШПК

Реализация федерального проекта «Профессионалитет» началась в республике в 2022 году. Первыми выиграли гранты два образовательных кластера по отраслям «Педагогика» и «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», созданные на базе опорных учебных учреждений ДНР.

«Только успешный учитель сможет воспитать успешного ученика» - таков девиз кластера «Педагогика», торжественно открытого 1 сентября в Шахтерском педагогическом колледже.

- Мы много раз удивляли нашу республику: в 2014-м начали возрождение, в 2017-м перебрались из тесных комнат общежития в учебный корпус, отстроенный в том числе нашими силами. А еще одними из первых прошли аккредитацию в РФ. Всех наших побед не счесть. А теперь мы ядро кластера «Педагогика», - отметила директор колледжа Наталья Землянская.

Федеральный грант в размере 60,5 миллиона рублей даст возможность внедрять инновационные подходы в образовательные процессы не только ядра кластера, но и сетевых участников - Донецкого и Макеевского педагогических колледжей.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Кластер «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» сформирован на базе Донецкого политехнического колледжа. Сетевыми участниками стали Донецкий техникум промышленной автоматики, Донецкий промышленно-энергетический колледж и Горловский колледж промышленных технологий и экономики.

Вице-премьер Лариса Толстыкина также сообщила, что конкурс на получение гранта в 2024 году по отрасли «Туризм и сфера услуг» уже выиграл Горловский колледж технологий и сервиса. Планируется, что к 2026 году в кластере будет учиться порядка тысячи человек.

Тем временем в ДНР подвели первые итоги приемной кампании в учреждениях среднего профобразования. Студентов - более 7800! Впрочем, это не окончательные цифры. Во многих колледжах объявлен дополнительный набор. Ожидается, что число учащихся будет расти каждый год по мере создания кластеров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Открылся первый IT-центр

Фото: АГ Кировское

В День программиста, 13 сентября, на базе школы № 2 в городе Кировское открылся первый в республике IT-центр. Он оборудован 15 автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Освоить популярные нынче цифровые профессии смогут не только ученики, но и все желающие. Кроме того, в центре будут предоставлять консультационные и информационные услуги в области информационных технологий.

Обустроить центр помог регион-шеф Якутия и ее глава Айсен Николаев, который лично приезжал в Кировское.

- Уверен, что IT-центр внесет большой вклад в развитие города и всей республики, - заявил на открытии по видеосвязи Айсен Николаев.

Кстати, в планах Якутии построить на территории ДНР еще несколько небольших IT-центров.