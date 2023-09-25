- Для каждого члена семьи можно найти какое-то интересное направление, и все это объединить как результат работы всей семьи. Очень интересно, мне кажется, этим надо заняться, - сказал тогда президент.

Запуск первого семейного конкурса «Это у нас семейное» состоялся 4 сентября 2023 года.

Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года. Ими могут стать семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений.

- Например, дети, родители или законные представители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники, - говорят организаторы. - В составе семейной команды обязательно должен быть участник от шести до 17 лет включительно.

Сам конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый - дистанционный.

- Семейные команды будут выполнять социально полезные задания и зарабатывать баллы, - рассказывают в АНО «Россия - страна возможностей». - Участники проявят себя в тематических направлениях: «Знания», «Спорт», «Творчество», «Добро», «Семья», «Служение Отечеству», расскажут об истории семьи и ее достижениях. По итогам этапа будет сформирован рейтинг, в соответствии с которым определятся семьи, прошедшие в полуфинал.

Полуфинал уже состоится очно в форме больших семейных городских праздников с образовательной программой. Участники будут выполнять специальные задания, которые отразят основные ценности семьи. По итогам этого этапа будут отобраны 300 финалистов, которые соберутся на одной площадке, где пройдут захватывающие конкурсные испытания, и поборются за главные призы проекта.

- Семейные команды, набравшие наибольшее количество баллов, смогут получить ценные подарки, в том числе: 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий, - отметили в организации «Россия - страна возможностей».

БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Среди конкурсантов - семья Гореловых (на фото) из Мариуполя. Информацию о старте проекта они увидели в интернете и сразу же приняли для себя решение - будем участвовать.

- Потому что, во-первых, мы любим конкурсы, а во-вторых, хотим показать, что большие семьи - это хорошо.

Татьяна - медик, проработала в больнице 17 лет, сейчас временно не работает. Ее муж Сергей проработал 17 лет на комбинате имени Ильича, а сейчас он - предприниматель, открыли продуктовый магазин. Двойняшки София и Полина перешли во второй класс, а старший сын, Костя, учится в десятом классе. Бабушка Наталья работала учителем младших классов, по выслуге лет вышла на пенсию.

- На конкурсе мне хочется пообщаться с другими семьями, что-то новое узнать. Может, кто-то что-то полезное переймет у нашей семьи, - рассказывает Татьяна. - Например, у нас есть семейная традиция - мы праздники Пасхи и Дня Победы отмечаем только у бабушки с дедушкой в селе. У нас так заведено с давних времен.

Семья Гореловых мечтает о своем доме, их жилье сгорело во время боевых действий в городе. А еще хотели бы попутешествовать, посмотреть Россию. В списке первоочередных мест - Санкт-Петербург, Алтай и Дагестан.

- Я, конечно, понимаю, что в России много семей и обычаев много, и может, мы ничего и не выиграем. Но нам есть чем гордиться - правильным воспитанием, что семья - это главное, - рассказывает Татьяна Горелова. - У нас много знакомых оставили своих родителей в Мариуполе и уехали за границу. У нас же даже мысли не было так поступить, хотя и у нас, и у сестры все разрушено. Вместе легче переносить и горе, и радость. И ни на минутку не пожалели об этом. Все начали с нуля.