Первые выборы местных советов

В некоторых даже удалось получить практически все места. В Горловке, например, у «единороссов» 26 из 30 мандатов, а в Волновахе - 17 из 20. При этом и другие участвующие в голосовании партии в некоторых населенных пунктах смогли суммарно завоевать до трети мест. В Володарском, Докучаевске, Мангуше и Иловайске они получили по пять из 15 мест.

В Донецком городском совете будет представлены представители всех партий.

- В сформированном органе власти будет 50 мандатов, - рассказывает мэр города Алексей Кулемзин. - В соответствии с выбором дончан представительство политических партий распределилось следующим образом: «Единая Россия» - 75,69% - 41 мандат, ЛДПР - 6,98% - три мандата, КПРФ - 5,52% - два мандата, «Новые люди» - 5,41% - два мандата, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 5,11% - два мандата.

БОЛЬШЕ ДЕЛА

По словам члена Общественной палаты республики Дмитрия Чернышева, идея возрождения местных советов депутатов, которые не формировались при ДНР, возникла давно.

- Муниципальные органы, такие как городские советы, у нас всегда существовали, опыт работы местных депутатов у нас большой, и можно даже сказать, что многие соскучились по такой форме гражданской активности, - сказал Чернышев.

По мнению экс-министра экономического развития ДНР, директора Института экономических исследований Алексея Половяна, создание в регионе местных советов позволит задействовать дополнительные силы для развития экономики.

- По итогам впервые за долгое время у нас будут сформированы местные советы, которые включатся в реализацию многих планов, в том числе экономической направленности, и будут всячески помогать в развитии экономики. Это очень позитивный фактор, и все это будет положительно сказываться на процветании нашего региона, - подчеркнул Половян.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Благодаря образованию местных советов власть в регионе станет еще ближе к людям, а также депутаты муниципальных советов будут способствовать развитию бизнеса на территории республики.

- Благодаря муниципальным советам определенные возможности и полномочия будут у людей, которые хорошо знакомы со своими населенными пунктами, - считает доцент кафедры международной экономики Донецкого государственного университета Андрей Грузан. - Там будут люди, которые могут сориентировать представителей бизнеса, куда вложить деньги, где разместить лучше производство, чтобы не подключать дополнительные органы власти, и решать все на местах.

И, конечно же, местные советы помогут эффективнее и быстрее решать проблемы жителей.

- У нас есть хороший пример того, как муниципальная власть работает, - это практически каждый регион Российской Федерации. И теперь, когда мы - часть России, уверен, что сможем выстроить свои муниципалитеты так, чтобы улучшить жизнь в республике. Конечно, для этого нам необходима победа над врагом, но уже сейчас мы должны вникать в систему местного самоуправления, - отметил председатель Общественной палаты республики Александр Кофман.