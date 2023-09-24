Каким будет Народный совет ДНР

В ДНР впервые прошли выборы в Народный совет и органы местного самоуправления.

По итогам выборов в республиканский парламент лидером стала партия «Единая Россия», набрав 78,03% голосов. КПРФ получила 6,43%, ЛДПР - 6,25%, «Новые люди» - 5,14%, а «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СРЗП) - 3,27%. Поскольку СРЗП не перешагнула четырёхпроцентный барьер, представителей этой партии в Народном Совете ДНР не будет.

- Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», я не могу не порадоваться ее результату, он достаточно высокий, - отмечает врио Главы ДНР Денис Пушилин, - Значит, и в парламенте, и в Народном совете мы будем иметь большинство. Соответственно, мы не только будем принимать участие в принятии самых важных решений для региона, но и будем нести полную ответственность. Мы к этому привыкли, и это здорово.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Алексей Дорофеев в беседе с «КП» отметил, что самый основной план - работать над улучшением благосостояния как жителей республики, так и региона в целом.

- Мы будем развивать сектор малого и среднего предпринимательства, потому как это то, в чем республика сегодня действительно нуждается, - рассказывает Дорофеев.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

В соответствии с Конституцией региона в парламенте ДНР предусмотрено 90 мандатов. Поэтому мандаты в Народном совете распределились следующим образом: по шесть - у ЛДПР и КПРФ, четыре - у «Новых людей». Самая большая фракция сформирована в парламенте партией «Единая Россия» - 74 мандата. Стоит отметить, что немалое число депутатов-единороссов впервые прошли в парламент. Среди них - Евгений Железняк, который намерен заниматься решением проблем электроэнергетического комплекса.

- На текущий период происходят глобальные трансформации в электроэнергетике в регионе. Полным ходом идут восстановительные работы как электросетевого хозяйства, так и всего электроэнергетического комплекса. Этот комплекс необходимо развивать исходя из потребностей и задач, которые перед нами будут ставить после восстановления городов и промышленности. Еще одно направление - это поддержка работников электроэнергетического комплекса, - рассказал о планах Железняк.

Депутат от «Единой России» Вадим Морозов тоже впервые прошел в Народный совет ДНР. В планах у него - развитие промышленности республики, создание рабочих мест.

- Так как потенциал региона огромен - необходимо восстановить и запустить те предприятия, которые долгое время простаивали. Этим мы сейчас и занимаемся, - говорит Морозов. - В качестве депутата Народного совета ощущаю ответственность перед жителями республики. Перед выборами наша команда встречалась с жителями поселковых и районных образований, где были озвучены основные проблемы. Работа в качестве депутата - работа на улучшение жизни граждан ДНР!

Секретарь регионального отделения КПРФ Борис Литвинов отметил, что, несмотря на все сложности, связанные и с обстрелами, и с тем, что голосование подобного уровня в республике проводится впервые, выборы состоялись.

По мнению координатора регионального отделения ЛДПР Андрея Крамара, эти выборы не просто легитимные и прозрачные, а это действительно настоящий демократический соревновательный процесс.