Мы дома, мы в России!

30 сентября 2022 года. Георгиевский зал Кремля. Кульминация после церемонии подписания договоров о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

Приближается первая годовщина со дня вступления ДНР в состав России. 23 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы о воссоединении с Россией.

КАК ЭТО БЫЛО

19 сентября 2022 года Общественные палаты республик Донбасса подготовили открытые обращения к Главам ДНР Денису Пушилину и ЛНР Леониду Пасечнику, а также к Народным советам с инициативой о проведении референдума по вопросу о вхождении молодых государств в состав России.

- Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил! - подчеркнул председатель Общественной палаты республики Александр Кофман в обращении к Денису Пушилину.

Пушилин назвал обращения Общественных палат о проведении референдума по вопросу вступления в состав России отражением мнения донбассовцев, которое давно витает в воздухе. Руководитель республики обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения республики в состав Российской Федерации в случае положительного решения жителей на референдуме.

РОССИЯ ОБЕСПЕЧИЛА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМОВ

21 сентября 2022 года Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что поддерживает решение о проведении референдумов по вхождению в состав России народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Глава государства заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов.

«ЗА» ВЫСТУПИЛИ 99,23% ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Жители ДНР ждали референдума долгие годы и верили, что станут частью России.

Референдум проводился несколько дней. С 23 по 26 сентября голосование шло на придомовых территориях. Выездные комиссии ездили по адресам, оповещали о своем прибытии через микрофоны и громкоговорители. А 27 сентября голосование состоялось на избирательных участках. Многие жители голосовали со слезами на глазах - эти слезы радости были самым ярким подтверждением того, что Донбасс всей душой стремится в Россию. Люди ждали этого момента долгие годы и верили, что это произойдет.

В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей.

- Это был настоящий народный порыв, люди ждали участковые комиссии возле подъездов, боялись их пропустить, - говорит дончанин Никита Скаловский.

- С 2014 года мы ждали этого. А если заглянуть еще глубже, то мы ждали этого больше 30 лет, ведь в 1991 году никто выходить из Союза не хотел, никто не голосовал за это, - говорит мариупольчанин Сергей Черканов.

ОБЩАЯ СУДЬБА

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и образовании новых субъектов Российской Федерации.

- За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях - наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее, - отметил во время церемонии Президент России Владимир Путин.

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Эта дата вошла в историю

Владимир Путин предложил, а Госдума приняла законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

«Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», - сказано в документе.

Денис Пушилин заявил, что возвращение республики в Россию, которое состоялось 30 сентября 2022 года, - это историческая веха, восстановление справедливости.

- Мы испытываем гордость, что и для всей России это событие знаменательное, - заявил Денис Пушилин. - Данная дата по праву займет достойное место в исторической летописи России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Мариуполе открылась выставка художников Подмосковья

В Мариуполе открылась выставка художников из Московской области, которая привезена в регион в рамках обменных выставок по проекту «Донбасс - Россия. Общая история».

Название проекта отображает тематику работ - это то, что связывает Донбасс и Россию в историческом аспекте: это и нынешние события специальной военной операции, Великая Отечественная война, исторические личности, православные святыни и святые - все, что близко и понятно народу Большой России и нашего региона.

С февраля по июнь работы мастеров Донбасса экспонировались в восьми городах Московской области. Летом картины подмосковных художников показали в трех городах ЛНР, а теперь их доставили в Мариуполь. Всего на выставке представлено 75 работ, включая живопись, офорты, скульптуры и литографии.

Мариупольцы могут увидеть экспозицию в Специализированной школе искусств до конца сентября. Затем выставка посетит еще два города ДНР.

КСТАТИ

«Почта Донбасса» посвятит свой ближайший выпуск Дню воссоединения ДНР с Россией, а также подготовит два выпуска с гербами городов, ждущих освобождения.