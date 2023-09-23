Огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Фото: МО РФ

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР за сутки поразила пять пунктов управления бригад ВСУ, склад боеприпасов танковой бригады, успешно отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе и технике. В том числе уничтожены артиллерийская система и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

- В районах населенных пунктов Серебрянка, Дружба и Дылеевка нанесено поражение пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины, - сообщает Министерство обороны РФ.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, в районе населенного пункта Зеленый Гай уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

УДАР ПО АМЕРИКАНСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Донецком направлении отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка.

Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, пушка «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

УНИЧТОЖЕН СКЛАД БОЕПРИПАСОВ

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении, ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое (ДНР) и Приютное Запорожской области.

Уничтожены до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, в районе населенного пункта Зеленый Гай поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

ОТРАЗИЛИ ДВЕ АТАКИ

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении. Умелыми действиями подразделений, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенного пункта Григоровка и Серебрянского лесничества.

Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

Также в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе на территории ДНР в районах населенных пунктов Старомихайловка и Горловка.

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