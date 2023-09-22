На президиуме Народного Совета рассмотрели кандидатуры на должность Главы ДНР

На заседании президиума парламента региона. Фото: НС ДНР

22 сентября состоялось первое заседание Президиума Народного Совета Донецкой Народной Республики, во время которого были рассмотрены вопросы подготовки пленарного заседания. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

Рассмотрены представления Президента Российской Федерации Владимира Путина о кандидатурах на должность Главы ДНР, форма бюллетеня и другие вопросы. В начале заседания Председатель Народного Совета Артем Жога обратился к членам Президиума с призывом работать как можно эффективнее во благо жителей республики.

На заседании президиума парламента региона. Фото: НС ДНР

- Сегодня на нас с вами возложена важная задача – не просто координировать работу парламента, но и делать это качественно и оперативно. Напомню, что мы работаем ради жителей ДНР и нашего Отечества! – сказал спикер парламента.

Напомним, что Президиум является органом Народного Совета Республики. В зону его ответственности входит координация работы комитетов и комиссий Народного Совета, подготовка заседаний парламента, оказание содействия депутатам Народного Совета в исполнении ими своих обязанностей.

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