Артиллерия российских войск наносит удары по скоплению живой силы и техники противника. Фото: МО РФ

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР за сутки успешно отразила девять атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе и технике. В том числе уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США и артиллерийская установка производства Польши.

- В районе населенного пункта Калиново уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, - сообщает Министерство обороны РФ.

ОТРАЗИЛИ ПЯТЬ АТАК

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Донецком направлении отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик.

Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

ПРОТИВНИК СНОВА ПРОРЫВАЛСЯ НА ПРИЮТНОЕ

Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка (ДНР) и отразили атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

НАНЕСЛИ ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении. Слаженными действиями подразделений, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка (ЛНР).

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

Также в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе на территории ДНР в районах населенных пунктов Волноваха, Артемовск, Золотаревка.

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