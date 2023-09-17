Память, одетая в камень

Слова «памятник» и «память» не зря стоят в одном ряду, ведь с помощью памятников и монументов мы не только фиксируем отношение общества к тому или иному человеку или событию, но и передаем информацию следующим поколениям. И особенно важным это становится сейчас, когда формируется новая история страны и закладываются новые нравственные ценности. Некоторое время назад Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило установить в Луганске и Донецке, где в годы Великой Отечественной войны были сформированы шахтерские дивизии, монументы в едином стиле, связав города общей памятью о подвиге их земляков в борьбе с нацизмом. В начале Великой Отечественной войны было сформировано три стрелковые дивизии: 383-я в Сталино (Донецк), 393-я в Славянске и 395-я в Ворошиловграде (Луганск). Стилизованные под глыбы антрацита постаменты (снизу - грубая порода, вверху - обработанный шахтерами «угольный» обелиск) с установленными на них фигурами продолжают традицию барельефов Саур-Могилы, где изображены не только погибшие, но и живые герои. Их подвиг символизирует фигура красноармейца, вскинувшего оружие в приветствии своим потомкам. Символично, что спустя годы на пути неонацистов вновь встали жители Донбасса. Собирательный образ ополченца показан в виде фигуры молодого человека, нашего современника, как бы подхватившего оружие деда, переданное ему через время.

ОТ ПРАДЕДА К ПРАВНУКУ

4 сентября монумент шахтерам - защитникам Донбасса в Луганске установили в сквере перед Луганским государственным аграрным университетом имени Климента Ворошилова. Место было выбрано не случайно - именно здесь находился полигон, на котором проходили в 41-м году 214-я, 395-я шахтерские бригады. Памятник работы скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого создан по прямому поручению президента Владимира Путина, и для его создания он выделил средства из резервного фонда.

- Сегодня мы открываем особенный памятник. Каждый, кто знает историю Донбасса, историю России, понимает, почему это особое место. Потому что подвиг шахтеров Донбасса в далеком 1941 году, которые стали на защиту нашей Родины, своей жизнью защитили нашу страну от фашистской нечисти. Этот же подвиг повторили их внуки и правнуки через почти 80 лет в 2014 году, - отметил присутствовавший на открытии первый замглавы администрации Президента России Сергей Кириенко.

Памятники героям сделаны с реальной шахтерской династии, принимавшей участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Прототипом героя Великой Отечественной войны является Иван Щеглов. В 40-е годы Иван Васильевич отправился на войну добровольцем, отважно сражался на разных фронтах и дошел до Праги. Вернувшись домой с победой, он вместе с земляками начал заново отстраивать мирную жизнь, создал семью и никогда не забывал, какой ценой удалось отстоять свободу своего народа. Прошло ровно 80 лет, и его правнук Сергей Сиденко, которому было ровно так же, как его прадеду, - 21 год, - добровольцем встал на защиту Донбасса в первый же день специальной военной операции.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Мемориал шахтерам - защитникам Донбасса, посвященный шахтерам региона, воевавшим с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и их потомкам, защищающим нашу землю сейчас, открыли в Донецке, на площади имени Александра Захарченко, к 80-летию освобождения региона. По словам приехавшего на открытие председателя РВИО Владимира Мединского, во время установки монумента рабочие из Тамбова чуть не погибли под обстрелом ВСУ, но, после того как канонада закончилась, в тот же день вернулись к работе.

Фото: Телеграм Дениса Пушилина

- Прототипы скульптур, стоящих друг напротив друга, - реальные дед и внук, каждый из которых взял в руки оружие, когда нужно было защищать Родину, - рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Памятники героям в Луганске сделаны с реальной шахтерской династии, принимавшей участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, - Ивана Васильевича Щеглова и его правнука Сергея Сиденко.

Для создания образа были использованы портреты реально существующих людей - ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова, дошедшего до Берлина, и его внука - участника СВО. Григорий Павлович воевал с первых дней Великой Отечественной войны до последних, победу встретил в Потсдаме. Не раз был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался. 9 мая война для него не закончилась. Его полк направили в Уфу, переформировали для участия в войне с Японией. После войны женился, всю жизнь работал на шахте, где начал трудовой путь в 14 лет лампоносцем. А сейчас его внук Дмитрий Верланов участвует в СВО, продолжая боевой путь деда.

«Победили тогда, победим и сейчас» - девиз, с которым на устах идут сейчас в бой нынешние герои. Им есть на кого равняться. А нам есть в кого верить.