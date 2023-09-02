Нам строить будущее

С 27 по 29 августа в Москве проходил объединенный финал кадрового конкурса «Лидеры возрождения». На протяжении трех дней участники из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей принимали участие в оценочных испытаниях, командообразующих активностях и социальных акциях.

- Какими бы талантливыми вы ни были, ничего нельзя сделать в одиночку, - сказал участникам первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. - Рядом с вами в этом зале сейчас еще 299 очень талантливых, ярких и сильных людей. И если вы пойдете дальше по жизни одной командой, то силы каждого из вас вырастут многократно.

Кириенко отметил, что государственная служба происходит от слова «служение».

- Ты служишь своей стране, ты служишь людям, будущим поколениям, - подчеркивает Сергей Кириенко. - И если это понимание есть, все обязательно получится.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин уверен, что среди участников много способных руководителей с высоким управленческим потенциалом.

- У нас уже состоялось в общей сложности более 40 назначений, некоторые из финалистов и полуфиналистов получили повышение, другие сменили работу, - рассказывает Пушилин. - Нас всех ждет огромный фронт работ по восстановлению Донбасса, налаживанию мирной жизни. Возвращайтесь в республику, включайтесь в работу. Стоящих перед нами задач хватит на всех.

Среди победителей - глава Новосветской поселковой администрации, военнослужащий-доброволец Святослав Губин (на фото в центре во время церемонии), рассказавший, что ему было приятно погрузиться в атмосферу таких профессиональных, инициативных людей.

- В плане перспектив - у меня уже были собеседования в администрации главы ДНР, но пока я не решил, продолжать военную службу или демобилизоваться и заниматься государственной, - прокомментировал свое решение Губин.

Еще один победитель «Лидеров возрождения» - сотрудник администрации главы ДНР Елена Остроух. Девушка отметила, что победа - не повод расслабиться и почивать на лаврах.

- Нам предстоит доказать, что мы не просто так получили эту победу, - подчеркивает Елена. - Результаты конкурса показали, что мы можем и обязаны возрождать наш родной край. Буду прикладывать все усилия, чтобы это сделать.

Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» проводится впервые. Его прототипом стал российский конкурс управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года.

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.