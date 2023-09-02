Завершилась вступительная кампания в вузы ДНР

Вступительная кампания прошла довольно успешно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецкой Народной Республике подошла к завершению вступительная кампания. Выпускники школ могли выбрать один из двух вариантов: поступать по результатам Единого государственного экзамена или сдавать вступительные экзамены непосредственно в вузах (преимущественно в дистанционном формате).

- Вступительная кампания прошла довольно успешно, - говорят «Комсомолке» в Министерстве образования и науки региона. - Состоялось зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета по образовательным программам бакалавриата и специалитета, однако продолжается прием на обучение в рамках бюджетных мест в магистратуру и по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем программам высшего образования.

- Какие топ-5 самых популярных специальностей можно выделить?

- По результатам набора на бакалавриат и специалитет можно говорить о том, что традиционно востребованными у абитуриентов остаются юриспруденция, экономика и управление, дизайн и архитектура, IT-индустрия, медицина и здравоохранение. Эти направления подготовки находятся в топе самых популярных среди абитуриентов на протяжении последнего десятилетия. При этом на них сохраняется самый высокий конкурс (в среднем до 8 - 12 человек на место).

- Насколько вузы готовы к новому учебному году?

- На территории республики работают 16 государственных вузов, находящихся в ведении федеральных органов государственной власти Российской Федерации и 1 частный. Все они имеют полный или почти полный профессорско-преподавательский состав, материально-техническую базу для обучения, укомплектованы учебно-методическими материалами. Имеются определенные сложности ввиду полученных корпусами и общежитиями разрушений, однако руководством вузов и учредителями принимаются все возможные меры по обеспечению полноценного образовательного процесса.

- Будет проводиться восстановление Донецкого университета экономики и торговли, который был разрушен в результате обстрела?

- Оценены масштабы нанесенного ущерба, будут производиться работы по восстановлению разрушенного административного корпуса. Учредителем и руководством вуза приняты все меры для того, чтобы учебный год начался в установленные сроки, пока в дистанционном режиме.

- Как будут обучаться студенты в целом по республике - очно или дистанционно?

- С учетом текущей ситуации большинство вузов продолжат работу в дистанционном формате. Очно обучение продолжится в вузах, расположенных в Мариуполе: это «Приазовский государственный технический университет» и «Мариупольский государственный университет имени А. И. Куинджи».