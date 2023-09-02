Мелочи, важные для жизни

Каждый сброс для дрона на фронте сейчас почти на вес золота и помогает спасать жизни наших бойцов. Фото: Кадр из видео

Они занимаются изготовлением деталей для боевых дронов, кейсов для обезболивающего и других полезных фронту вещей. Зародившаяся в столице идея сегодня распространилась на всю страну - в работу включились добровольцы из разных уголков России, спонсоры начали вкладывать деньги в доброе дело.

Изготовление комплекта для одного сброса (для боевых дронов) - деталь, которая отпускает снаряд к цели, - на 3D-принтере занимает шесть часов, не считая процесса сборки. Сырье и комплектующие закупаются на личные средства волонтеров и пожертвования подписчиков, все изделия ребята собирают сами и бесплатно. А главное, каждая такая «лапа» на фронте помогает спасать жизни наших бойцов.

Сергей Четверкин.

- К нам стали обращаться люди из других городов, - рассказывает Сергей Четверкин. - Сейчас мы работаем с ребятами из Питера, Иркутска, Белгорода, Донецка, Ялты, Воронежа, Ростова-на-Дону, у которых есть принтеры. Мы их консультируем, помогаем с моделями, где-то они нам подсказывают. Кроме того, приходят люди, которые готовы вкладывать деньги в наше общее дело. Мы смогли расширить и производство, и географию. Идея состоит в том, чтобы печатать детали в разных городах и оттуда с помощью волонтеров отправлять на фронт.

В настоящее время ассортимент изделий, которые печатают участники волонтерской группы «3D-Рота», очень разнообразен. Это всевозможные расходники для фронта - от хвостовиков и сбросов до ампульниц и подсветок на артиллерийские буссоли.

- Подсветка для буссолей используется во время ночной работы. Бойцы зачастую используют обычные фонарики, но они демаскируют позиции, и это может привести к нехорошим последствиям, - объясняет руководитель группы.

Работа, по словам Сергея, идет напрямую с подразделениями, а это значит, что создатели деталей получают обратную связь от заказчиков.

- Ребята используют наши расходники и сразу оценивают их работоспособность и пригодность в тех или иных условиях. Это нам помогает развиваться и улучшать наши изделия, например, те же самые хвостовики становятся сложнее, мы их совершенствуем под запросы фронта. Некоторые изделия, которые идут по запросу от бойцов, мы сами разрабатываем с нуля.

По словам Сергея, работа группы привлекает внимание противника. На страничку «Роты» хлынули просмотры с Украины, и за один день посмотреть, что изготавливают волонтеры, пришло порядка трех тысяч человек. Поэтому подробности о том, что, когда и куда отправляется, на канале не публикуют.

На вопрос, чем будут заниматься добровольцы, когда спецоперация завершится. Сергей Четверкин отвечает с улыбкой:

- Сначала мы все вместе победим, а после будем печатать на наших принтерах игрушки для детворы.