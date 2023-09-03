Защита для защитников

Казань. Ветеранам СВО помогают решить в отделении фонда «Защитники Отечества» многие вопросы.

Помощь в получении удостоверений ветеранов боевых действий, поддержка тех, кому нужны реабилитация и медицинское наблюдение, консультации о положенных льготах - все это любой участник СВО может получить, обратившись в один из региональных филиалов фонда «Защитники Отечества». Отделения по всей России работают с 1 июня 2023 года. В них трудятся люди заинтересованные и неравнодушные, часто - сами демобилизовавшиеся бойцы СВО.

Примеров оказанной помощи немало. Недавно в крымский филиал пришел боец Ованес - он столкнулся с проволочками и не мог получить удостоверение ветерана уже четыре месяца. Ему помогла социальный координатор Тамара Левченко, которая незамедлительно связалась с военным комиссариатом, проверила, где возникли заминки. И уже через две недели документ был у мужчины на руках. Мужчина благодарил свою помощницу, а она в этот же день получила для него направление в научно-клинический центр для прохождения реабилитации. Сейчас ветерану помогают получить все положенные региональные выплаты.

Виталий Корнев из Ямало-Ненецкого округа отправился защищать Родину по зову сердца, добровольцем. В середине июня ранили его командира - мужчина не растерялся, помог эвакуировать его в безопасное место, оказать помощь. После этого он взял на себя командование ротой, был контужен, но остался в строю. Виталий награжден медалью «За отвагу». В филиале фонда мужчине после возвращения помогли получить удостоверение ветерана боевых действий, пройти медицинскую реабилитацию. Потом мужчина остался работать в фонде, чтобы помогать таким же бойцам, вернувшимся домой, решить вопросы трудоустройства, социализации и вовлечения их в патриотические проекты.

Консультации для участников СВО проходят во всех региональных филиалах.

Как рассказали на прошедшем заседании фонда по итогам работы в течение трех месяцев, таких вопросов решено уже немало. За все время в филиалы фонда поступило более 173 тысяч обращений. Более 21 тысячи ветеранов СВО получили меры соцподдержки, 12 тысячам человек назначены социальные выплаты. У 5600 бойцов возникла необходимость в помощи в получении удостоверения ветерана - такую им сразу же оказали. Помогали представители фонда получить юридическую помощь, льготы по социальным платежам, психологическую поддержку.

- Проведена большая работы по организации самой структуры фонда. Мы открыли филиалы во всех субъектах РФ, обучили кадры, решили много юридических, организационных вопросов. И мы благодарим всех губернаторов за то, что они очень порядочно отнеслись к этому вопросу, выделили помещения, где есть служба одного окна, медико-социальная экспертиза, детские комнаты. Все больше ветеранов становятся нашими сотрудниками: сейчас работают 55 таких сотрудников. Мы помогли десяткам тысяч конкретных людей с непростыми судьбами, которые смогли получить помощь только после обращения в фонд. Это требует полной самоотдачи и веры в то, что делаешь.

Здесь же, как и в других региональных отделениях, идет выдача ветеранских удостоверений.

Мы проводим встречи с ветеранами в каждом регионе нашей страны, который посещаем. Они надеются на нас, и мы не можем их подвести. Ветераны любят Родину, а Отчизна любит их и будет о них заботиться, - рассказала руководитель фонда Анна Цивилева.

Также на заседании наблюдательного совета участники обсудили вопросы протезирования и обеспечения техническими средствами реабилитации бойцов, обращающихся за помощью, медицинской реабилитации и психологической помощи.