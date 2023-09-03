Вас очень сильно ждут

Лидер и основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр. Фото: Организаторы фестиваля «Русское лето.ZaРоссию»

ПОГОДА НЕ МЕШАЕТ ПРАЗДНИКУ

Фестиваль «Русское лето.ZaРоссию» по всей стране посетили уже 200 тысяч человек. Только 26 августа концерты прошли во Владивостоке, Воронеже и Подольске. Шоу силачей, выступления звезд, спортивные зарядки и насыщенная развлекательная программа - все это можно найти на мероприятиях, организованных при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Народного фронта и Общественной палаты РФ.

- «Русское лето» - по-настоящему классный передвижной фестиваль, это очень правильная идея, что он играется в разных городах. У нас огромная страна, и, учитывая размеры нашей великой державы, где бы ни устроили такой масштабный фестиваль, вряд ли до него многие добрались, а такой формат позволяет людям услышать наших музыкантов, - поделился мнением лидер и основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, выступавший в Воронеже.

Группа RASA и рэпер РИЧ стали хедлайнерами праздника в Подольске. Кроме музыкальных выступлений, гости также увидели шоу русских богатырей и смогли принять участие в творческих и спортивных мастер-классах. При этом собравшихся не распугал даже дождь. И подобная атмосфера царит во всех городах.

ВСЕ ХОТЯТ ПОБЕДЫ

Важная часть фестиваля - поддержка военнослужащих. Теплые слова говорят не только артисты со сцены. Пожелать удачи бойцам может каждый желающий - для этого необходимо просто найти кабину ОНФ с надписью «Все для победы» и записать свое видеообращение на передовую.

Участница фестиваля посвятила бойцам стихотворение и поклонилась им.

И к солдатам обращаются. Так, одна из гостей «Русского лета» посвятила им стихотворение Андрея Дементьева:

«Я из той породы, / Чья кровь смешалась с небом и травой. / Чьи прадеды в зеленый храм природы / Входили с непокрытой головой. / И били молча низкие поклоны / Клочку земли - в страду и в недород. / И Русь для них всегда была соленой, / Как слезы жен или над бровью пот. / Все помнит Русь - И звоны стрел каленых, / И отсветы пожаров на снегу… / Мы входим в мир, Уже в нее влюбленные, - / Уйдем - оставшись перед ней в долгу».

Бывший военнослужащий Андрей во время своего послания участникам СВО не смог сдержать слез.

Андрей.

Андрей также рассказал, что в феврале 2022 года погибли родственники его супруги - двоюродный брат с женой и грудным ребенком. Они ехали из села Токари в город Сумы, когда в их машину угодил снаряд боевиков.

- Могу только предположить, как вам там тяжело и трудно, но хочу пожелать вам, дорогие бойцы, не падать духом, верить в победу, держаться друг за друга и поддерживать каждого духовно и физически. Я молюсь лично за каждого из вас. Да хранит вас Бог! - заключил гость фестиваля.

Бойцам записывают обращение даже маленькие дети.

Среди тех, кто не жалеет добрых слов в адрес военнослужащих, даже маленькие дети.

- Дорогие военные, я желаю вам победы, чтобы у вас все было хорошо. Самое главное, чтобы вы вернулись живыми, потому что ваши близкие, родственники так хотят победы. Они вас очень сильно ждут. Передаю вам приветы, и мы желаем вам, чтобы вы поскорее победили и вернулись на Родину, - заявила девочка, пришедшая в кабинку для обращений вместе со своим отцом.

Таких пожеланий множество и наверняка будет еще больше. Ежегодный патриотический фестиваль «Русское лето.ZaРоссию» продолжит свое шествие по стране до 8 сентября.