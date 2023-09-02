Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 2 сентября 2023: Многочисленные попытки ВСУ прорвать российскую оборону завершились провалом

В течение недели российские войска отразили 36 атак. Фото: скрин с видео МО РФ

На Донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск «Соледар» прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка Донецкой Народной Республики завершились провалом. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385-ти украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На Южно-Донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское. В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены.

- Общие потери противника за неделю составили до 1025-ти украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии, - говорится в сообщении Минобороны России.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника в течение недели составили до 540-ка украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

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