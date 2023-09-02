Где и когда закончится глобальная реконструкция магистралей в ДНР

Работы идут по всей республике. Фото: Минтранс ДНР

Из-за постоянных и резких перепадов температур российские магистрали приходится ремонтировать ежегодно. В Донбассе - ситуация иная. Трассы разбиваются не только под влиянием климата, но и из-за обстрелов ВСУ, и тяжелой техники, которую вынужденно пускают по ним. А зачастую дороги в Донбассе - дороги жизни. По ним доставляют гуманитарную помощь, продукты, лекарства, воду. Поэтому привести их в порядок так важно. И это делается!

Например, капитальный в прифронтовой Ясиноватой, как обещали в начале лета власти, ремонт дорог уже почти закончен.

- Новый асфальт в два слоя уложен по улицам Макеевская, Орджоникидзе и бульвару Ленина. К началу осени на улицах города будет лежать 63 тысячи квадратных метров свежего покрытия, - говорит глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. - Такого капремонта на этих магистралях не было десятилетиями.

Не ремонтировались десятилетиями

Работы стали возможны благодаря шефской помощи Челябинской области. Губернатор региона выделил 400 млн рублей на восстановление Ясиноватой в этом году, и больше половины этих средств предназначено для ремонта дорог.

Теперь специалисты приступили к другому сложному объекту - дороге на Горловку. Она находится в запущенном состоянии, но с помощью региона-шефа и трассу приведут в порядок.

Тем временем нижегородские специалисты отремонтировали полтора километра дорожного покрытия улиц Харцызска. Сухим языком цифр износ трассы превысил 85%, т. е. ее фактически не было. Специалисты региона-шефа уложили новый асфальт площадью 12 тысяч кв. м, сообщает минтранс ДНР.

Силами республиканского «Автодора» ведется и восстановление дороги от Розовки до Кировского. Всего планируется уложить порядка тысячи кв. м полотна по всей протяженности местной дороги.

А в Волновахе благодаря помощи Челябинской области подходит к концу ремонт дорог, которые вошли в план на этот год. Уложен асфальтобетон, сделана обратная засыпка бордюра, вскоре нанесут разметку.

Появляются остановочные пункты

Завершается ремонт на улицах Мариуполя. Работы выполнены на 90%. Бригады со всей России привели в порядок свыше 40 километров магистралей. Одних дорожных знаков поставили около полтысячи! Кроме того, построены новые остановки общественного транспорта.

Также мостовики госкомпании «Автодор» завершили ремонт искусственного сооружения через реку Средний Еланчик на трассе от Амвросиевки до Мариуполя.

А в поселке Сартана приступили к укладке асфальта на строящемся мосту через Кальмиус. Работают строители из Подмосковья. Общая протяженность объекта с подходами составит 390 м, сейчас его готовность - уже 90%. Закончить планируют в 3-м квартале 2023 года.

Докучаевску помогает Владимирская область. 20 специалистов, 14 единиц техники трудятся на участке на пересечении ул. Калинина с ул. Лихолетова.

Приморье отремонтировало крупный участок дороги в Торезе. Это свыше 7 километров покрытия в административном центре Чистяковской городской общины. На подъезде к ЦГБ и на участке от ул. Мира до ул. Белова уложили асфальт, установили автопавильоны и новые знаки, нанесли разметку. Привели в порядок и магистраль на ул. Энгельса.

Тем временем

Как сообщает минтранс ДНР, программа дорожных работ этого года завершена на 85%. Дорожники государственной компании «Автодор» и бригады из регионов-шефов уложили верхний слой асфальтобетона на трехстах километрах дорог.