В городах ДНР началось досрочное голосование

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Свой голос можно отдать на 491 избирательном участке республики - столько будет доступно для досрочного голосования. Всего же на выборах 8 - 10 сентября будут работать 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий.

- Система отработана. С ЦИКом тоже у нас никаких вопросов нет. Все рекомендации, все требования - все согласно российскому законодательству, - доложил Президенту России Владимиру Путину врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Кремле 24 августа.

РАБОТАЮТ ВЫЕЗДНЫЕ ГРУППЫ ИЗБИРКОМОВ

Жители отдают голоса не за конкретных кандидатов, а за списки кандидатов от той или иной партии. Они согласно проведенной жеребьевке расположились в такой последовательности: под № 1 идет партия «Новые люди». № 2 у Либерально-демократической партии России (ЛДПР). № 3 - Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). № 4 - партия «Единая Россия». № 5 - партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СРПЗП).

Второй бюллетень, который получают избиратели, - со списками кандидатов партий в депутаты местных советов. Обратите внимание - нумерация партий здесь иная!

Жительница Донецка Валентина Еремина отмечает хорошую организацию досрочного голосования.

- Заранее вывесили объявление на подъезде, когда приедет избирком. Мы отложили на это время другие дела. Мы ведь впервые избираем не только Народный совет, но и местный, теперь будем знать, к каким депутатам обращаться с вопросами, - поделилась пожилая дончанка.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО И В ДРУГОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

Жители ДНР, которые в эти дни находятся вне территории республики, также смогут принять участие в выборах. Для этого в других регионах РФ с 1 по 4 сентября будет организовано досрочное голосование на 329 экстерриториальных участках.

Список избирателей на них формируется на основании письменного заявления или устного обращения гражданина. Можно обратиться в любую комиссию и предъявить документ с отметкой о регистрации на территории ДНР.

Также можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», подав заявление можно в избирательную комиссию или через портал госуслуг, или МФЦ.

Дончанин Алексей Сергиенко сделал это через МФЦ перед выездом на отдых в Крым.

- Очень удобно. Предъявил паспорт, написал заявление. Меня исключили из списка избирателей по месту жительства и внесли в список по месту нахождения, - рассказал о процедуре Алексей.

В республике использован опыт организации выездного голосования на референдуме о вхождении в состав России.

СТРАТЕГИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПИСАЛ НАРОД

Донецкое региональное отделение партии «Единая Россия» 25 августа провело конференцию, на которой была принята Стратегия развития ДНР. В ее основу легли результаты более 700 встреч активистов партии с жителями региона, нескольких тысяч поступивших от них предложений.

- Это конкретный план действий на годы вперед. Базовые параметры стратегии - это принятая по поручению Президента России Владимира Путина Программа социально-экономического развития республики, - отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.