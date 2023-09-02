Патриотизм в центре внимания

Фото: Правительство региона

Просветительские марафоны, интересные лекции и круглые столы - всего два года назад президент Владимир Путин поставил задачу возродить легендарное общество «Знание». И это получилось сделать успешно в самые короткие сроки: сегодня, согласно опросам ВЦИОМ, этой организации доверяют 80% детей и подростков. Лекторами общества становятся самые разные люди: общественные деятели, ученые, публицисты, журналисты. Сейчас лекторами «Знания» стали 49 ветеранов СВО, три военкора, два военных медика - участника СВО. И значение этого сложно переоценить.

Еще в апреле во время просветительского марафона первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что роль общества в России сейчас очень велика.

- Когда против нашей страны идет беспрецедентная информационная и психологическая война, неимоверное количество лжи и фейков, только общество «Знание» и достоверная информация являются надежным лекарством, - отметил он.

В составах агитбригад лекторы общества «Знание» отправляются на передовую, чтобы поддержать боевой дух солдат, рассказывают об истории нашей страны, истинных причинах начала СВО. Своим примером вдохновляют других также присоединяться к этому движению. Сегодня ветеран Сергей Новосветлов - активный лектор общества (на фото). Он дважды выступал перед мобилизованными солдатами и офицерами в Костроме, провел шесть выступлений для военнослужащих и мобилизованных в Крыму. Впервые о «Знании» он узнал, когда сам пришел на лекцию, с которой приехала на передовую агитбригада. Слушал выступления, задавал вопросы. И понял, что и ему есть что сказать людям.

- Я историк по образованию. На СВО пошел в качестве добровольца, потому что не понимал, как можно по-другому. И сегодня я с удовольствием принимаю участие в просветительских марафонах, с точки зрения истории объясняю причины происходящего, провожу параллели. Я вижу, какой отклик все это получает, как люди хотят разобраться во всем сами, - отметил он.

КОНКРЕТНО

Российское общество «Знание» запустило военно-патриотическую акцию «Знание. Герои», в рамках которой Герои России, участники спецоперации (СВО) и волонтеры проводят лекции и рассказывают о своем опыте. Проект нацелен на углубление знаний молодежи о Великой Отечественной войне, о героизме советских воинов, самоотверженности современников, а также об истории регионов и их роли в развитии страны. В общей сложности в проекте запланированы 640 выступлений для 8 тыс. молодых слушателей - школьников и студентов. Спикерами выступают Герои России, участники и герои СВО, ученые, краеведы, космонавты, медики, волонтеры, общественные деятели.