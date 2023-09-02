ВСУ сейчас везде приходится несладко. Все «лобовые мясные штурмы» не приносят успеха. А под тем же Купянском российские войска и вовсе выстроили настолько активную оборону, что многие эксперты даже уже называют ее «наступлением русских».

- Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Российские войска продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков, - заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

По его словам, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, а новые натовские поставки уже не смогут изменить ситуацию на поле боя. Риттер добавил, что ВСУ не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего украинские войска вынуждены отступать.

И действительно, в сводках Минобороны и докладах офицеров с мест российские войска все ближе подходят к Купянску. В отдельные дни продвижение наших бойцов может составлять до километра и более. Причем в отличие от командования ВСУ нашим частям никто не ставит задачу лобовых штурмов для освобождения Купянска. В начале августа в Минобороны России сообщили об освобождении села Новоселовское. А спустя несколько дней глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе. На днях украинские военные покинули деревню Синьковка. В самом Купянске власти уже эвакуировали местные органы государственного и муниципального управления, а оставшиеся местные жители, по словам вэсэушников, ждут прихода российских военных.

На первый взгляд это звучит как фантастика, но на днях президент Украины Зеленский в открытую восстал против своих западных кураторов. Речь шла о корректировке наступления ВСУ, когда с Запада донеслись настойчивые требования сосредоточить усилия на прорыве к побережью Азовского моря, для чего Киеву посоветовали снять часть резервов с северо-востока, из-под Купянска и прекратить попытки захватить Бахмут.

На Украине расценивают угрозу под Купянском вполне адекватно. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос объявил, что здесь украинская армия может попасть в котел.

- При наращивании усилий Вооруженные силы России могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины, - отметил он.

- Нет ничего хуже этого места. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее Серебрянского леса, - поделился с западным журналистом командир украинской роты с позывным «Шрам». - У меня в подразделении лишь 30% личного состава остались невредимы.

Можно предположить, что чувствуют вэсэушники, если в регион для усиления передислоцировали нацистов из запрещенного в России и восстановленного после разгрома «Азова». Более того, под Купянск перебросили и подразделение операторов БПЛА ВСУ, сформированное из женщин. Выбор перед ВСУ не такой уж и сложный, но небогатый.

Или отходить, оставив город, или же оказаться в котле, третьем по счету после иловайского и дебальцевского. Но лучшим для ВСУ в Купянске и вокруг него будет третий вариант - сдаться в плен. Заодно и живы останутся. Гарантированно.

На Запорожском направлении, где как раз западные кураторы киевского режима требуют «нарастить усилия», кровопролитные бои за Работино превратили поселок в руины. Ядро штурмовой группировки ВСУ здесь составили элитные 46-я и 82-я бригады - командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в угоду «западным коллегам» день за днем заваливает передовую телами погибших солдат.

- Командование ВСУ сосредоточилось на прорыве к Токмаку, что, по мнению Сырского, позволит парализовать крупный логистический центр и осложнит снабжение освобожденных Россией территорий Запорожской области, и с занятых рубежей можно будет накрывать РСЗО и артиллерией сухопутную трассу в Крым у Мелитополя. Все значимые и подготовленные резервы ВСУ брошены сюда, - считает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Наша же тактика - запуск резервов ВСУ в село и последующее уничтожение артиллерийскими ударами и авиацией, которая отрабатывает бомбами ФАБ-500.

«Вы в работинский тактический мешок не залезьте двумя ногами! Кем отвоеванные плацдармы будете насыщать, когда вам в Минобороны все резервы попалили?» - так обратился к противнику российский военкор Александр Сладков.