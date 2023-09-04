Стратегия возрождения и развития: по воле народа

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Фото: Дмитрий СТЕШИН

На втором этапе республиканской конференции временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин озвучил пункты программы стратегии возрождения и развития региона.

- Сейчас мы можем сказать с полной уверенностью - это действительно Народная программа. Она идет не от абстрактной теории, не от придуманных проектов. Она - от насущных нужд и потребностей каждого жителя ДНР, - заявил Пушилин.

Один из основных пунктов программы - экономическое развитие республики, возрождение промышленности, восстановление. В 2022 году валовой региональный продукт (главный показатель развития) составлял 158 миллиардов рублей, к 2025 году в планах увеличить его на 75%, а к 2030 году - в 3,5 раза. К этому времени прогнозируется и увеличение угледобычи до более 12 миллионов тонн, что позволит выйти шахтам на высокие показатели занятости и увеличение зарплат горнякам.

Металлургическая и машиностроительная отрасли будут развиваться благодаря инвестициям и грамотному управлению. Большие перспективы для производства строительных материалов открывает развернувшаяся в регионе большая стройка.

Также особое внимание в регионе будет уделено здравоохранению, восстановлению и строительству нового жилья, ремонту дорог и ценовой политике. Колоссальную поддержку получат молодежь, ветераны и семьи с детьми.

- Наша стратегия - не догма, а живой документ. От населения продолжают поступать предложения, и мы будем учитывать их, вносить коррективы, если они назреют, - подчеркнул врио главы ДНР.

Пушилин отметил, что жители республики показали всему миру, что сплоченность, труд, упорство способны творить чудеса.

- Мы-то хорошо знаем, что такое донбасский характер! - говорит руководитель региона. - Пусть знают все: если мы ставим перед собой цель, мы ее добьемся. Потому что мы - русские! Потому что мы - Донбасс!