«Ребята настраиваются на плодотворную учебу»: В Мариуполе в Парке Победы 1 сентября для учеников устроили праздник

К 1 сентября парк 50-летия Победы в Мариуполе был реконструирован Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе в Парке Победы в честь Дня знаний для учеников устроили праздник. Там собрались ученики школ №7 и №18 вместе с родителями.

К 1 сентября парк 50-летия Победы в Мариуполе был реконструирован. По поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова строители из Северной столицы в кратчайшие сроки превратили сквер в современную парковую зону.

К 1 сентября парк 50-летия Победы в Мариуполе был реконструирован Фото: Александр ИВАНОВ

К 1 сентября парк 50-летия Победы в Мариуполе был реконструирован Фото: Александр ИВАНОВ

В честь Дня знаний и открытия парка, петербуржцы устроили сладкий праздник для детворы – все юные мариупольцы бесплатно получили сладкую вату, пирожные и напитки.

К 1 сентября парк 50-летия Победы в Мариуполе был реконструирован Фото: Александр ИВАНОВ

1 сентября в Мариуполе свои двери для учеников распахнули 25 школ. К учебному процессу приступили более 15 тысяч юных горожан, из которых свыше 1 200 детей пошли в первый класс.

- Для сравнения, 1 сентября прошлого года за парты сели порядка 11 тысяч учащихся. Положительная динамика налицо, люди возвращаются в город. Одними из наших основных задач являются обеспечение трудоспособного населения рабочими местами, детей – качественным образованием и всех жителей Мариуполя – комфортными условиями проживания, - прокомментировал мэр Мариуполя Олег Моргун.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 1 сентября 2023: Вооруженные силы РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс С-200 и орудие М119 производства США

ВСУ на Южно-Донецком направлении лишились лагеря подготовки боевиков (подробнее)