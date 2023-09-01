Школы готовы: Как регионы-шефы восстанавливают школы в ДНР

В Докучаевске восстановили школу № 4

ХАРЦЫЗСК

Большинство школ Республики в этом году начали новый учебный год в очном формате. А значит, что ребята смогут оценить то, как преобразились их школы – ведь и в этом, и в прошлом году капитальным ремонтам образовательных учреждений уделялось особое внимание.

- Школа наша стала неузнаваемой, настолько все качественно и красиво, что словами просто не передать, - говорит одна из родительниц – Светлана Антонова – жительница Харцызска. – Мне кажется, что это лучший подарок для наших детей и учителей.

Директор Харцызской школы №1 Елена Толстикова, говорит, что такого ремонта, как сейчас – не было никогда.

- У нас все оборудование стоит новое: новые водонагревательные баки, полностью смонтирована вытяжная система, появилась посудомоечная машина, новое кухонное оборудование. Спасибо за это большое нашим шефам – нижегородцам, - говорит «Комсомолке» Елена Николаевна. - Такого уровня ремонта не было никогда - это великолепный подарок. Мы даже не мечтали о таком.

Школа состоит из двух зданий, которые соединены между собой. Одно здание постройки 1937 года, второе – 1974 года – в нем и расположен новый пищеблок, обеденный зал, овощехранилище.

АМВРОСИЕВСКИЙ РАЙОН

Амурская область внесла большой вклад в ремонт образовательных учреждений Амвросиевки. Директор школы № 2 Елена Хорошко говорит, что этим летом был проведен капитальный ремонт кровли и крыльца школы.

- Амурская область очень много помогает - оперативно и качественно. Мы взаимодействуем с лицеем №6 города Благовещенска, который всячески нам помогает, - говорит директор школы. - Дети наши отдыхают благодаря Амурской области. Около 200 человек летом у нас оздоровились, приняли участие в Университетских сменах. Это большая помощь и большой вклад.

Впервые провели капитальный ремонт кровли и фундамента в «Благодатновской школе» Амвросиевского района. Работы также вела Амурская область.

- Нам отремонтировали кровлю, частично фасад, фундамент, сделали новое крыльцо. За 50 лет это первый такой ремонт, - говорит директор школы Татьяна Скубченко. – Особо важно и пополнение библиотечных фондов, это актуально всегда. Художественная литература очень важна для детей, к тому же, у нас много читающих ребят.

ЯЛТА

Куряне капитально отремонтировали школу №1 в поселке Ялта Мангушского района. Здание образовательного учреждения уже готово к проведению полноценного учебного процесса. Специалисты провели работы в спортзале, столовой и учебных кабинетах.

- У нас полностью перекрыта крыша фасад, полы, потолки, абсолютно все. От школы оставалось практически стены, - говорит «Комсомолке» директор школы Татьяна Ивановна. - Его начали 23 мая и проводили все лето. Часть ремонта начали еще в прошлом году. Предстоит ремонт котельной, будут О переводить ее с угля на газ.

Директор школы рассказывает, что с момента постройки школы – 1975 года - ремонта такого уровня не было. Работы уже могут оценить школьники. В этом году школа приняла 250 учеников, из которые 16 первоклассников.

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

Активно восстанавливаются школы и детские сады Волновахского района. Директор школы №2 города Волновахи Анна Проскурина говорит, что в результате обстрелов школа была значительно разрушена.

- У нас было процентов 50 разрушений, был прилет в класс, стена и крыша было в разрушенном состоянии, - говорит директор школы. – Но уже сделан капремонт, все восстановлено. Нам завезли оборудование, установили пожарную безопасность, благоустроили территорию, работы вели год по линии Минстроя. Ямал нам завезет полностью все оборудование.

Для школы этот учебный год – первый после восстановления.

- Набрали 100 детей в школу, - говорит Анна Проскурина. - Коллектив у нас сформирован, у нас молодые педагоги, это и местные, и люди, которые переехали к нам из Владимировки (поселок на линии соприкосновения).

ТОРЕЗ

Приморье помогло восстановить спортивный зал в торезской детско-юношеской школе № 2. Отремонтировать его помогали специалисты Приморского края. В зале появились обновленные раздевалки и душевые, новое оборудование и инвентарь.

Во время открытия к ребятам с пожеланиями новых побед и рекордов обратились глава администрации города Тореза Дмитрий Лысенко и вице-губернатор Приморья Михаил Заиченко.

ДОКУЧАЕВСК

Владимирская область восстанавливает объекты социальной инфраструктуры Докучаевска. В числе объектов, где проведен ремонт - школа №4. В учреждении проведен огромный фронт работ: обновили классные комнаты, заменили окна, коммуникации, сделали ремонт фасада и многое другое.

Восстановительные работы в школе накануне начала учебного года проверил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, руководитель Центрального исполкома Алексей Муратов, глава администрации Докучаевска, а также представители Народного контроля и Союз женщин Донбасса.

- Такие ремонтные работы здесь не велись с момента постройки, - говорит одна их родительниц – жительница Докучаевска Светлана Березина.

ШАХТЕРСК

Специалисты из Сахалинской области отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске. Сейчас на территории гимназии шеф-регион установил ограждения спортивных площадок, полностью уложил резиновое покрытие, чтобы дети смогли заниматься баскетболом, футболом и воркаутом. Об этом сообщает Минстрой России.

- В школе №18 продолжают устанавливать малые архитектурные формы — тренажеры на площадке для воркаута. К спортивному полю ведут дорожки, уложенные брусчаткой. На стадионе идет завершающий этап по укладыванию покрытия из резиновой крошки, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на стадионе школы №19 специалисты из Сахалинской области приступили к бетонированию поля. Одновременно проходят работы по укладки тротуарной плитки по периметру школьной территории. Всего же на территории ДНР сейчас восстановлено 22 спортивных объекта.

КОНКРЕТНО

В 2023 году регионами-шефами ремонтируется 147 школ, из них работы в 91 школе – завершены к 1 сентября. Также шефы поставили компьютерные классы, наглядные пособия, спортивный инвентарь, школьную мебель, учебную литературу и даже школьные автобусы.

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