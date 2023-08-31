На выборах в ДНР прошел первый день досрочного голосования

Первый день досрочного голосования на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

31 августа в ДНР впервые началось досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований.

Первый день досрочного голосования на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Журналист «КП» рассказал, как проходил первый день досрочного голосования в Мариуполе.

Первый день досрочного голосования на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Первый день досрочного голосования на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

- Выездные избирательные комиссии работали в непосредственной близости от жилых домов в Мариуполе. Сегодня все немобильные граждане могли отдать свой голос, не отдаляясь от места проживания, - во многих дворах были организованы мини избирательные участки. Также, для инвалидов и престарелых жителей Мариуполя члены комиссии осуществляли сбор заявок по голосованию на дому в единый день голосования - 10 сентября, - сообщил из Мариуполя Александр Иванов.

Первый день досрочного голосования на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований охватит граждан, которые проживают в труднодоступных местах, удаленных и примыкающих к фронту территориях. Продлится голосование до 7 сентября. Смогут отдать свой голос и те, кто в дни работы стационарных участков не будет находиться по адресу приписки к избирательному списку по причине отпуска, командировки, графика учебы и работы, выполнения государственных и общественных обязанностей, состояния здоровья и иным уважительным причинам.

Первый день досрочного голосования на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что основной этап голосования на выборах в ДНР будет с 8 по 10 сентября. В Республике образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. Также будут работать 329 экстерриториальных участков в других регионах РФ. По итогам выборов в Народный Совет будет избрано 90 парламентариев, а в местные советы более 500 депутатов.

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