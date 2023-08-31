Вторая жизнь музейных реликвий: Краеведческий музей Мариуполя восстанавливает экспонаты, которые были собраны до 1883 года

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Хотя фонды Мариупольского краеведческого музея были собраны до 1883 года, само учреждение начало функционировать в 1920. Перед началом оккупации Мариуполя в октябре 1941-го музей эвакуирован не был и работал без перерывов - немецкие войска при отступлении не успели его разрушить. Во время отступления украинских вооруженных формирований весной 2022-го на территорию комбината «Азовсталь», здание было практически полностью сожжено.

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Пострадали библиотечный фонд, выставочные экспонаты, посвященные природе Приазовского края, предметы быта старины. Сразу после окончания боевых действий сотрудниками музея начался поиск и извлечение из-под завалов того, что уцелело и того, что можно восстановить.

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Пока что нельзя подсчитать точное количество сохранившихся экспонатов. Более чем 53 тысячи объектов музейного фонда в ожидании повторной реставрации. Например, многие предметы керамики прошлых тысячелетий были разбиты до худшего состояния, чем когда его извлекали археологи из культурного слоя. Осколки глиняной посуды очищаются от копоти горевшего помещения музея, собираются в коробки и, как пазлы склеиваются в единый рисунок хранителями музея. Чтобы сохранить фонд музея и профессиональный состав сотрудники были переведены в уцелевшее здание Художественного музея имени А.И. Куинджи. В нем теперь и склад, и мастерская – здание практически не пострадало от боевых действий, но музейные работники надеются вернуться в свое привычное «насиженное», за больше чем вековую историю, помещение.

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

- Наше здание краеведческого музея подлежит ремонту. Пока что проект ждет финансирования. То есть оно в плане – это главное. В том же месте, где мы находимся сейчас, единственной проблемой была разбитая крыша – это могло повлиять самым негативным образом на сохранность экспонатов. Ее сделал подрядчик из Воронежа. Здесь мы можем спокойно ожидать ремонт нашего родного помещения, постепенно приводить в порядок музейные реликвии, которые удалось вытащить из ада, где они были заживо погребены, – рассказывает главный хранитель Мариупольского краеведческого музея Людмила Семенова. - У нас теперь в подопечных еще и множество картин местных художников, которые вдохновлялись работами Архипа Иванович Куинджи. Слава Богу, картины не пострадали в этом здании Художественного музея. Тематика картин связана с природой, историей Мариуполя и Приазовского края.

Жизнь краеведческого музея Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

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