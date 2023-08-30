Фиксация последствий обстрелов Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска при обстреле Донецка 30 августа использовали американские ракеты с истекшим сроком годности. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там подтвердили факты ракетных обстрелов Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ, а также уточнили тип вооружения, из которого велся огонь. Уточняется, что срок эксплуатации этих боеприпасов истек еще в 1994 году.

- Противник применил американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, выпущенные с самолета, гарантийный срок эксплуатации которых истек в далеком 1994 году, - говорится в телеграм-канале представительства.

Фрагмент ракеты AGM-88 HARM, выпущенной ВСУ по Донецку. Фото: СЦКК ДНР

Сообщается также, что в результате обстрелов ВСУ пострадала инфраструктура города. Повреждения зафиксированы по шести адресам.

Так, в Ворошиловском районе Донецка по улице Набережная пострадали три многоквартирных дома.

- Улица Набережная, 137 «б» - прямое попадание в многоквартирный нежилой дом; улица Набережная, 137, 137 «а» - многоквартирные жилые дома, - заявили в СЦКК ДНР.

Тем временем в Киевском районе пострадали административное здание железнодорожного вокзала, офисное здание по улице Сиверской, 1 и многоквартирный жилой дом по улице Артема.

Напомним, вечером 30 августа украинские войска выпустили еще одну высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Донецку. Прилет был зафиксирован в частном секторе Буденновского района по улице Хасановская. По предварительным данным, никто не пострадал.

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