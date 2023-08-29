Торжественной линейке быть!: В Мариуполе восстановлен морской лицей

Мариупольский морской лицей восстановлен. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в преддверии начала нового учебного года завершили восстановление Мариупольского морского лицея. Здание учебного заведения получило повреждения в ходе боевых действий в 2022 году.

- Строители восстановили и усилили все поврежденные несущие конструкции, провели капитальный ремонт внутренних помещений, заменили окна, кровлю и инженерные коммуникации, - рассказывают в «Едином заказчике». - Специалистами компании в лицее были модернизированы и оснащены новым современным оборудованием пищеблок и спортивный зал, который был сильно разрушен артиллерийским снарядом.

Мариупольский морской лицей восстановлен. Фото: ППК «Единый заказчик»

В компании отметили, что в здании лицея также модернизировали пожарную и охранную сигнализации, установили системы видеонаблюдения и контроля доступа.

А еще в лицее появились современные классы и лаборатории для занятий по физике, химии, информатике и информационным технологиям.

- Общая площадь восстановленного здания составляет почти 5 тысяч квадратных метров, проходить обучение в нем могут до 300 лицеистов, - говорят в компании. - 1 сентября образовательное учреждение примет в восстановленном здании новых лицеистов и проведет торжественную линейку в честь Дня знаний.

Мариупольский морской лицей восстановлен. Фото: ППК «Единый заказчик»

Мариупольский морской лицей был основан в 1992 году. Образовательное учреждение реализует профориентационные программы морской направленности для учащихся с 7 по 10 классы. Проходить обучение в нем могут как юноши, так и девушки, влюбленные в море и мечтающие посвятить себя морским профессиям.

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