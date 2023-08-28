В Горловке погиб 18-летний парень, еще два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ 28 августа 2023 года

Прифронтовой город весь день под обстрелом. Фото: Архив «КП»

28 августа в прифронтовой Горловке в результате украинского обстрела погиб 18-летний парень.

НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА РАНИЛО ЖЕНЩИНУ

- Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель. Вечная память, - сообщил через телеграм-канал мэр города Иван Приходько.

Горловский градоначальник также сообщал об еще двух раненых мирных жителях.

Последствия обстрела Горловки 28 августа 2023 года. Фото: администрация города

В Представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что среди пострадавших женщина 1967 года рождения, которая попала под вражеский огонь на проспекте Ленина.

Ранее Приходько информировал о повреждениях обстрелами ВСУ многоквартирного дома, школы и детского садика в Горловке.

СНАРЯДЫ РАЗРЫВАЮТСЯ ВОЗЛЕ АВТОДРОМА

Около 10.15 был зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки. Вооруженные формирования Украины выпустили из Дзержинска два снаряда калибром 152 миллиметра. Под прицельным огнем украинских боевиков уже днем оказался Никитовский район Горловки.

Последствия обстрела Горловки 28 августа 2023 года. Фото: администрация города

- Снаряды противника разрываются около автодрома. Жителям жилого массива «Комсомолец» и поселка шахты им. Гагарина – покинуть улицы, находиться вблизи укрытий, - обратился мэр к горожанам.

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