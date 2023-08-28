«Война и мир» Донбасс Оперы

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко подготовил новый спектакль «Война и мир» по роману Льва Толстого. Постановкой занимался народный артист РСФСР, основатель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров.

- Изначально задумывалось, что это будет совместная работа с «Кремлевским балетом». Но, как всегда получается, - человек думает, а Бог управляет. И так случилось, что Андрей Борисович умер, - говорит худрук Донбасс Оперы Вадим Писарев. - Конечно, он поставил как хореограф все до конца - хореографические кусочки, мизансцены, каждую картину связал, что очень важно.

На протяжении нескольких месяцев донецкие артисты скрупулезно работали над постановкой, оттачивали мизансцены, усовершенствовали каждое движение. И труд дал свои результаты - спектакль получил жизнь.

- Без Андрея Петрова мы остались как бы осиротевшими, но не упали духом, все сделали дальше своими силами. Мы этот спектакль по аннотациям, по записям, по видео поставили на сцене нашего донецкого театра, - рассказал Писарев.

В Донецке прошел генеральный прогон спектакля. Артисты выходили на сцену под звуки обстрела. Несмотря на это, каждый выложился по полной, и все у труппы прошло успешно.

- Кто-то из зрительного зала сказал мне: этот спектакль про нас сегодня, потому что есть любовь между людьми, люди рождаются, умирают, страдают от войны, но они живут. И ими движет любовь, - отметил Вадим Писарев.

Солистка Донбасс Оперы Анастасия Никольская исполняет партию Элен Курагиной - антипода Наташи Ростовой. Артистка признается: чтобы лучше прочувствовать роль, она заново перечитала роман Толстого и пересмотрела экранизации.

- Мы обязаны чтить традиции, которые закладывались великими русскими писателями. Такие произведения формируют разум и внутреннюю эстетику, - уверена Анастасия. - Передавая на сцене такие масштабные произведения, мы должны показать, что мы не просто танцуем, что мы действительно герои романа, что мы действительно можем прочувствовать судьбу человека, судьбу самого писателя, ведь в каждом персонаже он искал схожесть со своей жизнью, со своими знакомыми.

Премьерные показы оперы «Война и мир» Донбасс Оперы прошли 23 и 24 августа в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, а также в севастопольском Дворце культуры рыбаков. 10 сентября спектакль будет представлен на Новой сцене Большого театра в Москве. Здесь в постановке примут участие более 200 человек, в том числе солисты театра «Кремлевский балет», артисты Марийского театра оперы и балета, симфонический оркестр и хор.