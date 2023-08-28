Несколько улиц в Ясиноватой назовут в честь Челябинска

«Спасибо Челябинску!», «Челябинск ближе, чем кажется!» «Челябинск - Донбассу» - такие плакаты можно увидеть в Ясиноватой. Регион-шеф взял город под крыло, восстанавливает шаг за шагом, несмотря ежедневные обстрелы ВСУ.

- Вчера (14 августа. - Авт.) с рабочим визитом прибыл в город большой друг Ясиноватой губернатор Челябинской области Алексей Текслер, - рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. - Посетили объекты, которые восстанавливаются силами Челябинской области. Бригады региона-шефа ведут капитальный ремонт дорог, ремонт МФЦ, детской поликлиники, школы № 7. Алексей Леонидович дал подрядчикам поручения, обратил внимание на благоустройство прилегающей территории ремонтируемых объектов и установил сроки выполнения работ. Особое внимание губернатор уделяет помощи детям Ясиноватой. Договорились о программе очного обучения наших ребят в Челябинске.

Алексей Текслер, в свою очередь, подчеркнул: несмотря на то что город прифронтовой, жители должны жить полноценно. И для этого регион-шеф прикладывает немало усилий. Так, к 1 сентября будут отремонтированы 22 частных жилых дома, к 31 декабря - еще 56. К началу осени завершится реконструкция кольца на пересечении улицы Артема и улицы Макеевской. Саму дорогу - от улицы Макеевской до улицы Артема в Ясиноватой - тоже ждет глобальный ремонт. К 31 декабря жители увидят и обновленную улицу Артема (от улицы Северной до улицы Октябрьской), а также участок по улице Орджоникидзе (от улицы Артема до переулка Пирогова). На особом контроле у региона-шефа стоит сфера образования. Так, яслям-садам общеразвивающего типа № 3 «Радуга» и № 5 «Солнышко», школам № 2 и № 7 подарят вторую жизнь. Под Новый год Ясиноватая получит еще один особый подарок - обновленную детскую поликлинику города. Там челябинцы проведут капитальный ремонт фасада. Реконструкция двух МФЦ - тоже в планах.

- Объектов в Ясиноватой много, - говорит Алексей Текслер. - К восстановлению подходим комплексно, прислушаемся к потребностям и пожеланиям. Это подготовка к зиме, бурение водяных скважин, восстановление в области электроэнергетики. Но самое главное - это социальные объекты: школы, детские сады, поликлиника. Динамика по восстановлению хорошая.

Глава города пообещал: в Ясиноватой несколько улиц будут названы в честь Челябинска. Настолько жители благодарны региону-шефу.

- Восстановление Ясиноватой - это здорово! - говорит жительница Ясиноватой, сотрудник издательства Галина Павлова. - Значит, город не просто выживает под обстрелами, а верит в свое будущее. Полным ходом делают МФЦ, ремонтируют дороги, школы... Просто как жителю приятно все это видеть. Не дают духом упасть. Спасибо Челябинску!