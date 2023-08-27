В ДНР вновь замироточила икона Божьей Матери «Семистрельная»

Чудотворная икона. ФОТО: Юлия Марышова

27 августа, когда обстреливаемый Донецк отмечал День города и День шахтера, стало известно о мироточении иконы Божьей Матери «Семистрельная». Чудесное явление произошло на санитарно-эвакуационном пункте (СЭП) в ДНР, куда привозят раненых бойцов.

Образ почитаем военными. Фото: Юлия Марышова

Это не первый такой случай – мироточение отмечалось с августа 2014 года, когда икона замироточила во время крестного хода в Донецке. Последний зафиксированный случай имел место в мае этого года на СЭП, когда священник и миряне молились за выздоровление раненых и упокой души погибших русских воинов. По словам очевидцев, икона мироточила около 40 минут, мирры образовалось примерно 200 миллилитров.

- Список с иконы Божией Матери мы перевезли в Донецк. Он сейчас там находится, и там тоже икона замироточила. И там люди молятся, на этой земле, где постоянно слышны взрывы и выстрелы. И я слышал, что есть случаи, когда Матерь Божия защищала и спасала жизнь людей, - рассказал хранитель мироточивой иконы Божией Матери "Семистрельная" Сергей Фомин.

- Икону часто привозят к бойцам, - говорит священник из Горловки отец Александр. – Вокруг Мариуполя ее тоже провозили. То, что она мироточит – это факт.

Сергей Поляков с чудесным образом. Фото: Скриншот с видео ТВ "Спас"

В православной литературе при упоминании «Семистрельной» чаще говорят о наступлении мира в душе и между людьми. Похожий смысл имеет икона «Умягчение злых сердец».

На обоих иконах Богоматерь изображена с пронзившими ее мечами. Это отсылает к Евангельскому сюжету, когда старец Симеон предсказал, что «Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец», имея ввиду смерть Иисуса на Кресте.

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