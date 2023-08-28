Молодежь ДНР получает поддержку

- Сегодня мы ведем работу с Молодежным парламентом республики, планируется привлечь активных молодых людей в реализацию отдельных проектов и инициатив, - сообщил «Комсомолке» председатель Комитета по науке и технологиям ДНР Олег Демченко.

Он отметил, что на данный момент по научным институтам региона наблюдается существенная нехватка молодых специалистов.

- Для того чтобы рассмотреть вопрос по популяризации науки среди молодежи, Комитетом по науке и технологиям республики подготовлен проект программы, которая будет предусматривать финансовую поддержку в виде грантов и премий и организацию отдельных мероприятий, - говорит Демченко. - В частности, планируем организовать республиканский конкурс инновационных проектов среди молодежи, возможно предоставление премий и стипендий за лучшую разработку для молодых ученых и исследователей.

А молодежь республики продолжает создавать проекты и воплощать свои инициативы в жизнь. В начале августа команда волонтеров медиков из ДНР стала победителем грантового конкурса.

- В рамках программы VII Всероссийского форума волонтеров-медиков состоялась очная защита проектов молодых медицинских сотрудников при поддержке Росмолодежь.Гранты, - рассказывают в министерстве по молодежной политике ДНР.

Дарья Забродина.

Дарья Забродина, представитель Донецкого регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» стала победителем конкурса, получив 445 520 рублей на поддержку своего проекта по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа «Вместе против ВИЧ».

Также в регионе проводятся образовательные форумы и семинары для молодежи. Например, в Донецке состоялась первая встреча «Клуба молодых предпринимателей».

- Это новый этап развития молодежного предпринимательства в ДНР, - уверен и.о. министра молодежной политики региона Кирилл Макаров. - Благодаря этой замечательной площадке будут появляться новые знакомства, новые возможности для тех людей, которые хотят заниматься бизнесом.