К зиме будем готовы: Благодаря регионам-шефам систему ЖКХ в ДНР ставят на новые рельсы

В Волновахе завершен ремонт магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на улице Ленина.

До зимы еще далеко, но, как говорится, готовь сани летом. Поэтому подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в республике уже полным ходом. Он должен пройти без сбоев! Задача вполне выполнимая. Более того, половина работ, которые необходимо было сделать к началу осени, уже завершены. Заняты вопросом не только строители и коммунальщики ДНР, но и специалисты из 28 регионов-шефов со всей нашей страны, всего в команде около 30 тысяч человек. С такой силой власти обещают, что зимой будем и с теплом, и с водой, и со светом.

На повестке - модернизация

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на заседании наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) особо подчеркнул важность обновления системы жилищно-коммунального хозяйства на новых территориях.

- ФРТ ведет большую работу в очень непростых условиях. Во время моей последней поездки коллеги из ЛНР и ДНР очень позитивно отзывались о работе фонда, отметив, что все вопросы решаются оперативно, - заявил Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, сейчас ФРТ активно занимается подготовкой инфраструктуры новых регионов к отопительному сезону.

- В прошлом году фонд участвовал в восстановлении 1646 объектов коммунальной инфраструктуры в Мариуполе, Волновахе, Северодонецкой агломерации и Энергодаре. В этом году они должны зайти в новый отопительный сезон самостоятельно с полностью восстановленной инфраструктурой. Поэтому 2558 объектов к новому сезону мы должны будем подключить, - пояснил он.

Совместно с Минстроем РФ уже разработана программа комплексного развития и модернизации ЖКХ, в том числе и в нашей республике. План работ расписан до 2025 года.

Всего в новых регионах восстановят и модернизируют 1388 объектов коммунальной инфраструктуры, приведут в порядок 755,7 км сетей, сделают капитальный ремонт 693 многоквартирных домов.

Масштабно!

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, в нашей республике к зиме нужно подготовить 25 тысяч домов и 2 тысячи объектов социальной сферы - это школы, больницы, детские сады. В минстрое ДНР заверяют: больше половины работы уже выполнено.

- Идет замена тепловых сетей, подготовка котельных. Особое внимание уделяется водоснабжению, - заявил Денис Пушилин. - Мы помним, с какими трудностями проходил прошлый отопительный сезон, в этом году нельзя допустить подобных проблем.

Вместе с республиканскими в работах плотно задействованы и специалисты из регионов-шефов. Например, оттуда уже доставили 3 тысячи единиц спецтехники. По мере необходимости бригады и оборудование перебрасывают между социально-культурными объектами, жилыми домами и объектами ЖКХ. Отремонтировали школы или детсады? Взяли новую задачу - трубы и котлы. И так по кругу.

Пример? Строители из Липецкой области, которые помогают Володарскому району. Сейчас они активно заняты тем, чтобы успешно начать новый учебный год в срок: к 1 сентября должны сдать 4 объекта.

А потом перебросят все силы на объекты водоснабжения и отопления, чтобы подготовить системы к холодам. Работы лично контролирует премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

Мариуполю - новые котельные

Фонд развития территорий строит в Мариуполе три новые котельные - «Новотрубная», «Газовая» и «ЖМР-5».

- Это позволит не только дать тепло в существующие дома, но обеспечить теплом и новые, построенные по программе ипотечного кредитования, - пояснил министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

Еще 20 котельных находятся в стадии ремонта, а всего к зиме нужно подготовить 58. Минстрою ДНР и «Мариупольтеплосети» в этом помогают бригады из Московской, Ленинградской и других областей России.

Котельные - самые важные объекты зимой, и они будут работать.

- Сложности есть, но без них не бывает стройки. Все три объекта обязательно будут сданы к отопительному сезону, - говорит Евгений Солнцев. - Новые котельные более надежные. Рассчитываем повысить стабильность теплоснабжения жилых микрорайонов. Параллельно ремонтируем теплосети, заполняем их водой.

Обстрелы ВСУ мешают, но работа продолжается

Несмотря на участившиеся обстрелы ВСУ, в Донецке продолжается подготовка к отопительному сезону. В пяти районах столицы ДНР работают бригады региона-шефа - Москвы. В Киевском районе также работает бригада из Владимира.

Выполняется все необходимое, начиная от промывки труб отопления и их замены в случае обнаружения утечек до ремонта внутридомовых коммуникаций.

- Укронацисты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецка, из-за чего невозможно говорить о полной готовности к отопительному сезону, - заявил мэр города Алексей Кулемзин. - Вместе с тем все имеющиеся трудовые ресурсы коммунального хозяйства города делают все возможное, чтобы максимально подготовить город к предстоящей зиме.

Макеевка будет с теплом

И в Макеевке подготовка к зиме идет по графику. По состоянию на начало августа подготовили к работе 138 котельных и 11 центральных тепловых пунктов. Выполнили ремонт 378 котлов. Об этом сообщает администрация города.

Здесь также оказывает помощь регион-шеф. В микрорайоне Зеленый к ремонту приступили специалисты из Югры. В первую очередь они занимаются ремонтом водопровода, затем наступит очередь инженерных сетей отопления.

В числе лидеров - Енакиево

- Почти 600 жилых домов и более полусотни соцобъектов Енакиева готовы к зиме, - сообщили в администрации города. - Это стало возможным благодаря строителям из Ленинградской области.

Они подготовили к запуску отопления 17 школ и 17 детсадов, 8 больниц, 6 учреждений культуры, 3 учебных заведения ведомственной принадлежности. И это помимо жилых домов! В строю - четыре водопроводные насосные станции, готовы к зиме 58 котельных. Спецбригады региона-шефа пробурили 40 водяных скважин.

- Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды на котельные предстоящей зимой, - пояснили в городской администрации.

Кроме того, строители из Ленинградской области в Енакиеве полностью выполнили план по ремонту дорог на этот год.

Во всей республике дело спорится

И в Новоазовском районе благодаря строителям из Московской области активно восстанавливаются разрушенные дома, ведется ремонт коммунальной инфраструктуры. Вместе со строителями региона-шефа плечом к плечу трудятся и местные специалисты.

А в Волновахе под контролем ФРТ восстановлен крупный объект коммунальной инфраструктуры - магистральные сети водоснабжения и водоотведения, расположенные по улице Ленина. В поселке Донское Волновахского района тем временем работают специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Горловке коммунальщики подготовили к работе 60% котельных. Техника, оборудование и специалисты прибыли из Кемерова.

- Несмотря на обстрелы нашего города, специалисты делают все, чтобы улучшить теплоснабжение и снизить риски аварий, - рассказал директор филиала «Горловкатеплосеть» Сергей Лидванов.

Всего в Горловке запланировано подготовить к зиме почти 203 километра теплосетей, из которых заменят 6,3 километра.

Работы активно идут и в Снежном. Там новый мэр Сергей Ермаков заявил, что основные силы региона-шефа, Самарской области, будут направлены на ремонт кровель, систем теплоснабжения и канализации. Это позволит ускорить подготовку к осенне-зимнему периоду.