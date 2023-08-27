Российская армия наносит поражение противнику по всей линии боевого соприкосновения в ДНР Фото: Александр КОЦ

На линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Российской Федерации отразили десять атак вооруженных формирований Украины. Также слаженными действиями российской армии была пресечена деятельность украинской ДРГ, уничтожен склад боеприпасов и пункт управления.

Уничтожен склад боеприпасов

Подразделения группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка.

- Потери противника на Донецком направлении составили до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30, - отметили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме этого, в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Отразили атаки на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении слаженными действиями, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Дибровка.

- Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30, - рассказали в Минобороны России.

Пресекли деятельность украинской ДРГ

Две атаки 31-й бригады морской пехоты (ВСУ) в районе населенного пункта Старомайорское на Южно-Донецком направлении были отражены подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией. А в районе населенного пункта Урожайное была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

- Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-30, - рассказывают в Минобороны РФ. - Кроме того, в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

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