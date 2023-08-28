Выборы близко!

В республике к предстоящему событию готовы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЩУТИТЬ СЕБЯ ПОЛНОПРАВНЫМ ГРАЖДАНИНОМ РФ

Почти два миллиона жителей ДНР смогут стать участниками голосования. Уровень явки обещает превысить 77%. Такой прогноз сделал председатель Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, ориентируясь на референдум 2022 года, когда свой гражданский долг выполнили свыше 77% населения.

В республике к предстоящему событию готовы: будут работать 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий.

Жительница Донецка Валентина Виноградова - одна из тех, кто считает своим гражданским долгом принять участие в голосовании.

- Это возможность ощутить себя полноправным гражданином России. И еще раз показать киевской хунте, что Донбасс им никогда не покорится. Мы видим разительные перемены в лучшую сторону после прихода России, - рассказала дончанка.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ ПАРТИЙ

На жеребьевке в избиркоме представитель партии «Новые люди» вскрыл конверт с №1. У Либерально-демократической партии России (ЛДПР) - № 2. Под № 3 идет Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). Партии «Единая Россия» выпал № 4, а у партии «Справедливая России - Патриоты - За правду» (СРПЗП) - № 5.

Аналогичную работу провели территориальные избирательные комиссии (ТИК), которые организуют выборы в советы муниципальных образований. Отметим, что последовательность размещения партий в «местных» бюллетенях может быть иной.

- Зарегистрировано 575 кандидатов в депутаты Народного Совета от всех пяти политических партий. Что касается органов местного самоуправления, то суммарно зарегистрирован 3071 человек, - сообщил Владимир Высоцкий.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДНИМАЮТ ЖИТЕЛИ

Кандидаты в депутаты Народного Совета от «Единой России» практически ежедневно встречаются с жителями. Наказы и предложения людей берут в Народную программу, которую после выборов начнут выполнять единороссы.

Вывоз мусора, бродячие животные, уличное освещение в вечернее и ночное время, водоснабжение, безопасность и грядущий учебный процесс в школах - вот перечень вопросов, которые обсуждались на встрече координатора партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Тимура Дьяченко с сотрудниками кондитерского предприятия в Донецке.

Руководитель Донецкого театра кукол Ольга Арутинова хорошо знает город Иловайск, ее творческий коллектив не раз приезжал сюда с выступлениями. На встрече с коллективами городской библиотеки и школы искусств обсуждались проблемы кадров, цен и состояния дорог.

В Снежном для встречи с Максимом Швецом - профессиональным бойцом смешанных боевых искусств, директором спортивного клуба «Сила Донбасса» - собрался коллектив детской спортивной школы.

Руководитель регионального отделения «Волонтерской роты Боевого братства», президент Федерации легкой атлетики ДНР Александр Камышов участвовал в сходе жителей села Новотроицкое. Отметил, что вопросы сельчан ему знакомы и они решаемы.

Директор Макеевского лицея «Лидер», секретарь Общественной палаты ДНР Наталья Бурцева вместе с партийцами провела встречу с работниками детского сада «Радуга» в Харцызске. Вопросы обсуждали разные - от сферы образования до реконструкции парка имени Чехова.