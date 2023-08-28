С Днем шахтера, Донбасс!

НОВАЯ ЛАВА К ДНЮ ШАХТЕРА

Накануне Дня шахтера в Макеевке на горнодобывающем предприятии «Горняк-95» дан старт работы новой угольной лавы. Это уникальное и одно из немногих в регионе предприятий, добывающих уголь марки «К». Без него не обходится ни одно металлургическое предприятие Донбасса.

Промышленные запасы новой лавы - почти 200 тысяч тонн. Подготовка велась в течение шести месяцев: проводилось восстановление выработок 5-го горизонта, на котором шахта не работала около 15 лет.

Шахта «Горняк-95» входит в состав АО «Промышленная группа «Родина» и является одним из градообразующих предприятий, крупным налогоплательщиком в регионе. Сейчас шахта обеспечивает работой 670 человек. Средний уровень зарплаты по предприятию - 48 тысяч рублей, а зарплаты работников основных профессий шахты - 85 тысяч рублей.

ОБУЧИМ ШАХТЕРСКИМ ПРОФЕССИЯМ

У шахты «Комсомолец Донбасса» накануне праздника появилась возможность не только добывать и обогащать уголь, но и готовить специалистов по основным горным и техническим профессиям.

- В Учебном центре профессиональной квалификации в ближайшее время начнется подготовка персонала практически по всем видам шахтерских профессий, возможны переобучение и повышение уровня квалификации работников, - отметили в министерстве угля и энергетики республики.

По словам врио директора «Комсомольца Донбасса» Сергея Чайки, в дальнейшем на шахте планируется расширить спектр образовательных услуг для всех желающих получить горные профессии.

«БЛАГОСЛОВЕН ШАХТЕРСКИЙ ТРУД…»

В канун праздника в Доме работников культуры заработала выставка «Благословен шахтерский труд и те, кто уголь добывает…» фотохудожника, лауреата международных конкурсов Михаила Полтавского. На протяжении нескольких лет он освещал жизнь шахтеров, трудовые подвиги горняков, праздничные и торжественные мероприятия в шахтерских коллективах.

- За каждой фотографией стоит история, трудовая биография не одного конкретного человека, а целого коллектива, бригады, шахтерской семьи, - рассказывает «Комсомолке» представитель Минугля Марина Чмелева.

МОНУМЕНТЫ «ШАХТЕРАМ - ЗАЩИТНИКАМ ДОНБАССА»

Но самым знаковым событием накануне праздника стало открытие монумента «Шахтерам - защитникам Донбасса» на площади имени Александра Захарченко перед зданием Дома правительства.

В первые дни Великой Отечественной войны за счет призываемых военнообязанных шахтеров было сформировано три стрелковые дивизии: в Сталино (Донецк) - 383-я, в Славянске - 393-я и в Ворошиловграде (Луганск) - 395-я. Бойцы-шахтеры стали примером беззаветного мужества и стойкости.

Визуализация монумента «Шахтерам - защитникам Донбасса».

В память о героизме шахтеров Российским военно-историческим обществом было решено установить памятники в Донецке и Луганске, а после полного освобождения Славянска - и там.

Когда стало известно о задумке, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко с официальным представителем организации в Новороссии Вадимом Лобиным посетили самую глубокую шахту в Европе - «Шахтерскую-Глубокую» (ее глубина 1400 метров).

Николай Овсиенко.

- Когда видишь, насколько это тяжелый труд, по-другому воспринимаешь облик шахтера - защитника Донбасса. Это действительно героические люди! - сказал Овсиенко «Комсомолке» после визита.