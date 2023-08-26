Российская армия наносит поражение противнику по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Фото: НМ ДНР

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР сбила штурмовик Су-25, успешно отразила пять атак ВСУ, пресекла деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, нанесла поражение подразделениям четырех бригад. Противник понес большие потери в живой силе и технике. В том числе уничтожены четыре артиллерийские установки стран НАТО.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, - сообщает Министерство обороны РФ.

ОТРАЗИЛИ ТРИ АТАКИ

Подразделениями Южной группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации на Донецком направлении успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка.

Потери противника на этом направлении составили до 260-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы Д-20.

УНИЧТОЖЕНЫ ТРИ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН НАТО

Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией на Южно-Донецком направлении отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое. Также, нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Урожайное.

Кроме того, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 31-й бригады морской пехоты ВСУ.

На этом направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 36.

НАНЕСЕНО ПОРАЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ТРЕХ БРИГАД

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино ЛНР.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Торское и Григоровка ДНР.

Потери противника на этом направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Также в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе на территории ДНР в районах населенных пунктов Берестовое и Гольмовский.

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