Для пожилых людей прибавка к пенсии – повод для обсуждения Фото: Евгения ГУСЕВА

В среднем на пять тысяч рублей больше стали получать жители ДНР после перехода на пенсии по российскому законодательству. Для более 200 тысяч пенсионеров уже пересчитаны выплаты. Об этом сегодня сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по ДНР.

- В Донецкой Народной Республике с 1 марта началась работа по назначению и пересмотру пенсий согласно российскому законодательству. Отделением СФР по ДНР уже принято более 250 тысяч заявлений на пересмотр пенсий, из них 216,4 тысячи уже пересмотрено, - говорится в сообщении.

В отделении СФР отметили, что после пересмотра средний размер пенсий, исчисленных по российскому законодательству, составил порядка 19 тысяч рублей. Это в среднем выше пенсионной выплаты по старым правилам более чем на 5 тысяч рублей.

- В связи с большим количеством граждан, желающих перейти на российскую пенсию, кроме личного приема заявлений по предварительной записи в клиентских службах, осуществляется также обзвон пенсионеров на основании сведений о выданных паспортах гражданина РФ. Таким образом, специалистами клиентских служб регионального отделения Социального фонда осуществляется более широкий охват жителей ДНР для пересмотра пенсий, - отметили в Соцфонде.

Важно знать, что специалисты фонда никогда не запрашивают номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.

Напомним, пересмотр и назначение пенсий предусмотрены Федеральным законом от 17.02.2023 № 17-ФЗ «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с обстрелами, развитие медицины, подготовка к учебному году и выборам: О чем Владимир Путин говорил с Денисом Пушилиным 24 августа 2023

Публикуем полную стенограмму со встречи Владимира Путина и Дениса Пушилина 24 августа 2023 (подробнее)