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Общество25 августа 2023 18:18

В среднем на пять тысяч рублей больше стали получать жители ДНР после перехода на пенсии по российскому законодательству

Более 200 тысячам жителей ДНР пересмотрена пенсия по законодательству России
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Для пожилых людей прибавка к пенсии – повод для обсуждения

Для пожилых людей прибавка к пенсии – повод для обсуждения

Фото: Евгения ГУСЕВА

В среднем на пять тысяч рублей больше стали получать жители ДНР после перехода на пенсии по российскому законодательству. Для более 200 тысяч пенсионеров уже пересчитаны выплаты. Об этом сегодня сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по ДНР.

- В Донецкой Народной Республике с 1 марта началась работа по назначению и пересмотру пенсий согласно российскому законодательству. Отделением СФР по ДНР уже принято более 250 тысяч заявлений на пересмотр пенсий, из них 216,4 тысячи уже пересмотрено, - говорится в сообщении.

В отделении СФР отметили, что после пересмотра средний размер пенсий, исчисленных по российскому законодательству, составил порядка 19 тысяч рублей. Это в среднем выше пенсионной выплаты по старым правилам более чем на 5 тысяч рублей.

- В связи с большим количеством граждан, желающих перейти на российскую пенсию, кроме личного приема заявлений по предварительной записи в клиентских службах, осуществляется также обзвон пенсионеров на основании сведений о выданных паспортах гражданина РФ. Таким образом, специалистами клиентских служб регионального отделения Социального фонда осуществляется более широкий охват жителей ДНР для пересмотра пенсий, - отметили в Соцфонде.

Важно знать, что специалисты фонда никогда не запрашивают номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.

Напомним, пересмотр и назначение пенсий предусмотрены Федеральным законом от 17.02.2023 № 17-ФЗ «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

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