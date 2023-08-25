Дело о покушении на мэра Мариуполя направлено в Южный окружной военный суд

Суд назначил на 31 августа первое заседание по делу о покушении на главу администрации Мариуполя. Фото: МВД ДНР

Прокуратура ДНР направила в Южный окружной военный суд уголовное дело о покушении на главу администрации города Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

- Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 3 по 26 июля 2022 года обвиняемый получил задание от сотрудника Службы безопасности Украины, направленное на совершение преступления террористической направленности. Обвиняемый, согласно разработанному плану и полученным указаниям, собирал сведения о передвижении мэра города - времени прибытия и убытия с рабочего места, а также численности охраны, используемом транспорте и маршрутах, с целью дальнейшего совершения взрыва.

Взрыв на маршруте движения руководителя города преследовал цель дестабилизации деятельности органов власти – администрации Мариуполя. Однако замысел не был доведен обвиняемым до конца по независящим от него обстоятельствам - преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России.

Обвинение выдвинуто по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение, хранение взрывных устройств).

Южный окружной военный суд назначил на 31 августа первое заседание по делу о покушении на главу администрации Мариуполя.

Напомним, 20 августа 2022 года рядом с маршрутом следования мэра в районе городского зоопарка произошел взрыв. Никто не пострадал.

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