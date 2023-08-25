Получать водительские права в ДНР стало удобнее

Жители республики получили еще один приятный бонус, которым уже несколько лет успешно пользуются в других регионах России. Теперь можно через Единый портал государственных услуг («Госуслуги») подать заявления и в ГИБДД - на регистрацию автомобиля, получение или обмен водительского удостоверения, прием квалификационных экзаменов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. При этом вы можете выбрать удобные для себя дату и время посещения. В подразделение Госавтоинспекции прибудете к назначенному часу и без очереди получите необходимую услугу - быстро и просто. Впрочем, обратиться и напрямую, лично, тоже не запрещено. Пока не все автовладельцы освоили портал госуслуг.

Хотя бояться интернет-технологий не надо. Например, житель Донецка Алексей Бычков, у которого истекает срок российского водительского удостоверения, для «путешествия» по порталу госуслуг воспользовался помощью робота Макса.

- Следуя его подсказкам, зашел в раздел «Авто. Права. Транспорт». Дальше, снова задавая вопросы Максу, все сделал. Получилось! Для подстраховки позвонил в донецкое ГИБДД на Левобережной. Ответили, что регистрация через «Госуслуги» действительна, дату и время назначили на начало сентября. Жду.

Тем временем в подразделениях ГИБДД ДНР продолжают обменивать на российские выданные в ДНР и на Украине регистрационные документы, государственные номерные знаки, водительские удостоверения. При этом предварительная запись ведется непосредственно ГИБДД.

- Предусмотрена предварительная запись для подачи документов, которую сотрудники подразделения ведут в течение всего рабочего дня. Прием граждан осуществляется в строго назначенное время, - сообщила Ирина Волк.

Она напомнила: граждане и юридические лица обязаны до 1 января 2026 года заменить документы и госномера на российские.