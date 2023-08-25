Госслужащим в ДНР зачтут их стаж работы

Поступив на госслужбу сейчас или продолжив ее, человек сохраняет свой стаж, а значит, отпуск, право на выплаты за безупречную и эффективную государственную службу Фото: Shutterstock

Жителям нашей республики, а также других новых территорий, которые были на государственной службе до того, как ДНР стала неотъемлемой частью России, зачтут их стаж работы в соответствующей должности.

Такой указ подписал Президент России Владимир Путин 16 августа, с того же дня он вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

Это означает, что, поступив на госслужбу сейчас или продолжив ее, человек сохраняет свой стаж, а значит, отпуск, право на выплаты за безупречную и эффективную государственную службу, увеличивается размер пенсии, на которую может претендовать, должности, которые имеет право занимать, и т. д.

В указе перечисляется много должностей, среди них бывшие дипломаты и депутаты ДНР, судьи, прокуроры, сотрудники администраций органов власти различного уровня. Он также распространяется на лиц, имеющих военные или специальные звания. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте http://publication.pravo.gov.ru/

- Этого документа ждали многие. Не секрет, что в нашей республике продолжается реорганизация органов власти. Кто-то уходит на пенсию по возрасту и волнуется, какой она будет, других беспокоят карьерные соображения. Указ президента снимает все вопросы. И очень хорошо, что не забыли про военных, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Политолог отмечает важный момент - все те, кто воевал против Донбасса и России, числился в экстремистских организациях, под действия указа не попадают, хотя они и покаялись перед Родиной.

- Это абсолютно справедливая норма, - говорит Дмитрий Кузьменко.

Министерству труда и социальной защиты РФ поручено оказывать консультативную помощь органам публичной власти при необходимости подтверждения периодов службы.