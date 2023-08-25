От Москвы до Донецка по скоростной железной дороге

Об этом он заявил на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3 в столице РФ.

- Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк, - сказал Путин. Инициатива президента понравилась Донбассу. Жители с нетерпением этого ждут.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что возможное продление высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Донецка является мечтой для региона, поскольку планы наладить сообщение со столицей были давно.

- Это на данный момент является нашей мечтой. Полноценного железнодорожного сообщения не хватает, оно ограничено с учетом обстрелов и прочего.

Мы неоднократно планировали - у нас уже почти все было готово - запустить железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, но все время что-то вмешивалось. Инициатива, поддержанная президентом, по скоростной магистрали - сразу «да» для Донецка, - сказал руководитель региона.

Сейчас поезда в ДНР курсируют между городами республики. Также есть сообщение с соседней ЛНР. Однако прямого сообщения с другими регионами России пока нет.

- На поезде добираться было бы комфортно. Сейчас приходится или в автобусе, но это не сильно комфортно, или на поезде из Ростова, - говорит дончанин Павел Пронин. - А до Ростова еще часа четыре почти на машине добираться. Поэтому очень ждем, когда будут ходить поезда напрямую.