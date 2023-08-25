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Политика25 августа 2023 17:13

Вернулись и помогают другим! Как бойцы СВО живут после спецоперации

Истории бойцов СВО, которым фонд «Защитник Отечества» помог найти себя после возвращения из зоны боевых действий
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Боец из Рязани занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи.

Боец из Рязани занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи.

Восстановить здоровье, вернуть к привычной жизни, дать возможность поделиться знаниями - фонд «Защитник Отечества» всегда рядом с участниками спецоперации и помогаем им после возвращения домой. Поддержка оказана многим, вернувшимся с фронта, и они за это благодарны.

Так, ветеран СВО с позывным «Француз» из Марий Эл принимал участие еще в приднестровском конфликте и в чеченской кампании, а в 2015 году отправился добровольцем в Донбасс. Там он служил вместе с французом, который отметил отличное произношение слов сослуживцем - собственно, так и появилось боевое имя. С начала специальной военной операции герой, конечно же, снова встал на защиту Родины.

«Француз».

«Француз».

- На передовой бойцы живут в другом измерении. Там другое измерение жизни и чувства долга. В зоне СВО понимаешь, что такое жизнь и что ее надо ценить, - отметил «Француз».

Мужчина уверен - российская армия на правильном пути. Жители ЛДНР, живущие под постоянными обстрелами, с добротой встретили солдат, пришедших их спасти. А на позициях часто было слышно иностранную речь.

- С развала Советского Союза выросло не одно поколение нацистов. С 1991 по 1992 годы я служил в Москве с выходцами с Западной Украины. Уже тогда были заметны негативные отношения на почве национальности. К тому же на моих глазах происходил августовский путч. Безусловно, мы были в шоке от происходящих событий, - рассказал боец.

Сейчас в силу возраста он в боевых действиях уже не участвует, но помогает военнослужащим - занимается сбором и доставкой гуманитарных грузов. К «Защитникам Отечества» в республике же обратился с просьбой о содействии в прохождении реабилитации в госпитале ветеранов войн. Специалисты сразу связались с медучреждением, и в короткие сроки вопрос об обследовании и госпитализации был решен.

- Я не ожидал, что помощь будет оказана настолько быстро и оперативно. Ощутил на себе, что Госфонд оказывает реальную поддержку участникам спецоперации. Выражаю искренние слова благодарности команде регионального филиала, которая помогает ветеранам СВО и семьям погибших Героев, - признается ветеран.

СПАС ТОВАРИЩА И УЧИТ ДЕТЕЙ ПАТРИОТИЗМУ

Для Ивана из Рязани «Защитники Отечества» стали буквально вторым домом, где можно откровенно рассказать о событиях в зоне боевых столкновений. Недавно молодой человек в неформальной обстановке за чашкой чая поделился одной из таких.

Иван.

Иван.

- Мы выехали по задаче и по радийке услышали, что позицию миномет накрыл, трехсотого (раненый. - Ред.) закопало. Нам сказали, что нужно срочно его доставать, - вспоминает боец.

Группа подмоги быстро добралась до места и уже сама попала под минометную атаку.

- А надо идти, потому что там контузия тяжелая. На минуты время шло. Мы быстро бежим, не знаю, как нас осколками не задело, - продолжает Иван. - Зашли в лесополосу, думал, сейчас расслабимся, «птички» нас не видят, но не тут-то было. Они тропу знали и начали нас крыть. Мы только уйдем, сразу туда прилетает.

Тем не менее, добраться до пострадавшего удалось. Его нашли и откопали - под землей он провел около двух минут. Раненого укутали в фольгированное оделяло и на носилках протащили буквально метров 100 - 200, как снова обстрел:

- «Птичка» начала нас опять обрабатывать, мы его быстренько в блиндаж закинули, он без брони, без каски. Я свою каску на него надел, накрывал его, а там разрывы… Думал, там и останемся с ним.

Но, к счастью, выбраться Ивану и его товарищам удалось. Спасенного доставили в больницу, где врачи сказали, что еще 15 минут - и его бы не довезли.

- Я потом этого пацана видел, он оклемался и вернулся в строй, - заключил рязанский военнослужащий.

В областном филиале фонда Ивану помогли оформить документы на получение денежных выплат и пройти медицинское обследование, так как после контузии он частично потерял слух. Сегодня солдат занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи в центре «Православные Витязи», сотрудничающем с «Защитниками Отечества».

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