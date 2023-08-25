Вернулись и помогают другим! Как бойцы СВО живут после спецоперации

Боец из Рязани занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи.

Восстановить здоровье, вернуть к привычной жизни, дать возможность поделиться знаниями - фонд «Защитник Отечества» всегда рядом с участниками спецоперации и помогаем им после возвращения домой. Поддержка оказана многим, вернувшимся с фронта, и они за это благодарны.

Так, ветеран СВО с позывным «Француз» из Марий Эл принимал участие еще в приднестровском конфликте и в чеченской кампании, а в 2015 году отправился добровольцем в Донбасс. Там он служил вместе с французом, который отметил отличное произношение слов сослуживцем - собственно, так и появилось боевое имя. С начала специальной военной операции герой, конечно же, снова встал на защиту Родины.

«Француз».

- На передовой бойцы живут в другом измерении. Там другое измерение жизни и чувства долга. В зоне СВО понимаешь, что такое жизнь и что ее надо ценить, - отметил «Француз».

Мужчина уверен - российская армия на правильном пути. Жители ЛДНР, живущие под постоянными обстрелами, с добротой встретили солдат, пришедших их спасти. А на позициях часто было слышно иностранную речь.

- С развала Советского Союза выросло не одно поколение нацистов. С 1991 по 1992 годы я служил в Москве с выходцами с Западной Украины. Уже тогда были заметны негативные отношения на почве национальности. К тому же на моих глазах происходил августовский путч. Безусловно, мы были в шоке от происходящих событий, - рассказал боец.

Сейчас в силу возраста он в боевых действиях уже не участвует, но помогает военнослужащим - занимается сбором и доставкой гуманитарных грузов. К «Защитникам Отечества» в республике же обратился с просьбой о содействии в прохождении реабилитации в госпитале ветеранов войн. Специалисты сразу связались с медучреждением, и в короткие сроки вопрос об обследовании и госпитализации был решен.

- Я не ожидал, что помощь будет оказана настолько быстро и оперативно. Ощутил на себе, что Госфонд оказывает реальную поддержку участникам спецоперации. Выражаю искренние слова благодарности команде регионального филиала, которая помогает ветеранам СВО и семьям погибших Героев, - признается ветеран.

СПАС ТОВАРИЩА И УЧИТ ДЕТЕЙ ПАТРИОТИЗМУ

Для Ивана из Рязани «Защитники Отечества» стали буквально вторым домом, где можно откровенно рассказать о событиях в зоне боевых столкновений. Недавно молодой человек в неформальной обстановке за чашкой чая поделился одной из таких.

Иван.

- Мы выехали по задаче и по радийке услышали, что позицию миномет накрыл, трехсотого (раненый. - Ред.) закопало. Нам сказали, что нужно срочно его доставать, - вспоминает боец.

Группа подмоги быстро добралась до места и уже сама попала под минометную атаку.

- А надо идти, потому что там контузия тяжелая. На минуты время шло. Мы быстро бежим, не знаю, как нас осколками не задело, - продолжает Иван. - Зашли в лесополосу, думал, сейчас расслабимся, «птички» нас не видят, но не тут-то было. Они тропу знали и начали нас крыть. Мы только уйдем, сразу туда прилетает.

Тем не менее, добраться до пострадавшего удалось. Его нашли и откопали - под землей он провел около двух минут. Раненого укутали в фольгированное оделяло и на носилках протащили буквально метров 100 - 200, как снова обстрел:

- «Птичка» начала нас опять обрабатывать, мы его быстренько в блиндаж закинули, он без брони, без каски. Я свою каску на него надел, накрывал его, а там разрывы… Думал, там и останемся с ним.

Но, к счастью, выбраться Ивану и его товарищам удалось. Спасенного доставили в больницу, где врачи сказали, что еще 15 минут - и его бы не довезли.

- Я потом этого пацана видел, он оклемался и вернулся в строй, - заключил рязанский военнослужащий.

В областном филиале фонда Ивану помогли оформить документы на получение денежных выплат и пройти медицинское обследование, так как после контузии он частично потерял слух. Сегодня солдат занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи в центре «Православные Витязи», сотрудничающем с «Защитниками Отечества».