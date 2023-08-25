Автомобили для военных: Народный фронт отправляет бойцам СВО авто повышенной проходимости, которые передают госкорпорации

Волонтеры передают ключи от новых машин военнослужащим разных подразделений. Фото: Народный фронт

В середине августа в зону СВО отправились 20 новеньких автомобилей повышенной проходимости. Ими смогут пользоваться медики, для доставки раненных в госпитали, на них можно будет перевозить бойцов и грузы. Первую партию для участников СВО передали железнодорожники:

- Это наши отечественные машины различных модификаций, их будут использовать в том числе военные медики для спасения раненых. Каждую машину мы проверили на станции технического обслуживания, поменяли жидкости, проверили узлы и агрегаты, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Еще 19 машин отправились на СВО из Иркутской области.

- Практически ежедневно к нам обращаются военнослужащие с просьбой о предоставлении транспорта в зону СВО для выполнения боевых задач. В тот же день, как получили распоряжение, стали связываться с организациями. Приятно, что получили положительный отклик. За несколько дней удалось отсмотреть 24 машины, 19 из них отправим на передовую. Мы вместе делаем общее дело - помогаем землякам, - отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.

Одним из первых жертвователей был иркутский университет путей сообщения. Здесь отметили, что многие студенты вуза также отправляются в зону СВО не задумываясь. И долг преподавателей и руководства - помочь им всем, чем можно. Все автомобили в рабочем состоянии и перед отправкой на СВО пройдут техническое обслуживание - в этом также помогают предприятия-партнеры.

Такая задача - безвозмездно передавать Народному фронту технику для выполнения гуманитарных и оборонных задач на новых территориях - теперь стоит перед всеми госкорпорациями, федеральными органами власти. Речь идет в том числе о мототранспорте, автомобилях, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах, автогрейдерах, экскаваторах. Все организации должны уведомлять Народный фронт о наличии неиспользуемой или подлежащей списанию техники.

- Если машины могут быть использованы бойцами на передовой или в гуманитарных проектах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, технику безвозмездно передадут президентскому движению, - объяснили в Народном фронте.

Новая партия отправилась в зону СВО в День Российского флага, 22 августа, - среди техники машины от российских энергетиков, металлургов, атомщиков. Там за ленточкой автомобили ждут с нетерпением: техника довольно часто выходит из строя, а от Народного фронта автомобили приходят качественные, хорошо проверенные. Годные к службе прямо сейчас!

- Эти автомобили для наших дорог - то, что нужно, состояние у них довольно неплохое, проходимость высокая. Отдельно хочу сказать спасибо за генераторы, дополнительное оборудование, лопатки сапера, это все нам очень нужно и точно пригодится. Спасибо вам огромное. Победа будет за нами, - оценили военнослужащие первую партию.