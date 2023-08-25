Последний резерв Киева: Агонизирующий режим Зеленского схватился за «боевых извращенцев» как за последнюю спасительную соломинку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Сразу два скандала прогремели во Львове и практически сразу исчезли со страниц украинских СМИ. Сначала некий молодой человек избил трансгендера по имени Хелен, военнослужащую ВСУ, приехавшую в отпуск на похороны матери. Буквально через день другой полуобнаженный транс в женском купальнике стал набрасываться на людей, а когда по вызову приехал полицейский патруль, то набросился/лась на полицейских и покусал/а их.

Такие вот «новости не нашего городка», которые стало повседневной рутиной на территории, остающейся под контролем Украины. Примечательно, что избивший трансгендера Хелен молодой человек, который гордится тем, что является внуком разведчика из дивизии СС «Галичина», узнав, что Хелен служит в ВСУ, извинился перед ней/ним за свои действия, в частности за сломанный нос. Дело закончилось примирением сторон, и гордому бандеровцу перед «боевым педерастом» даже не пришлось вставать на колени, что очень любят в незалежной. Но нет ни малейших сомнений, что если бы потребовалось, то встал бы - хоть в угол, хоть на колени - и не вякал.

Кто-то хихикает при чтении таких новостей, но делает это совершенно зря. Извращенцев всех мастей режим Зеленского давно и совершенно осознанно привлек себе на службу. Классический тому пример - Сара Эштон-Чирилло, еще один бывший мужик-трансформер Майкл Джон Чирилло, присягнувший/ая Зеленскому после смены пола и сопутствующей хирургической операции. Это явно психически больное существо, которое к тому же оказалось еще и банальным вралем (по его словам, в боях за Украину в прошлом году оно получило осколочные ранения в лицо и руку, но никаким, даже самым маленьким шрамиком на лице так и не обзавелось), недавно получило повышение: его назначили официальным спикером теробороны Украины для вещания на западную аудиторию.

И здесь уже русофобия Сары-Майкла развернулась по полной. Оно откровенно призналось, что просто ненавидит русских, а потому, по всей видимости, считает нормальным в своей работе любые фейки, бред и ложь, которые помогают рисовать русских максимально черными красками. В прошлом году оно пугало американцев и англичан в своем выступлении на Би-би-си утверждением, что русские намерены кастрировать всех украинцев. Наверное, от собственной тоски по утраченным первичным мужским половым признакам.

Набор лютого бреда и полная чушь? Безусловно. Но именно такое нужно Зеленскому, чтобы продолжать представать на Западе в образе «борца за демократию и свободу». И не зря поэтому Киев усиленно пропагандирует мысль о том, что все извращенцы сейчас дружными рядами защищают режим Зеленского. В ВСУ даже специальные шевроны появились с изображением единорога, которые открытые извращенцы цепляют себе на форму.

КСТАТИ

В этот момент Алексей Панин и произносит: «А я спал с Зеленским, а лучшая подруга моей жены его страпонила. У него очень маленький»…

В соцсетях гуляет видеоролик, в котором сбежавший из России актер Алексей Панин на камеру во время интервью Ксении Собчак говорит, что Зеленский принадлежит к числу знаменитых содомитов. По словам и намекам известного скандалиста, у него была противоестественная связь и с Зеленским тоже, еще в бытность нынешнего президента Украины юмористом и киноактером, активно работавшим в России.

Панин, спору нет, за новый скандальчик может повествовать и не такое, но, судя по нарастающему в незалежной влиянию последнего стратегического резерва президента Украины, и впрямь поверишь, что нет такого дна, которое Зеленский не смог бы пробить в своем падении. Даже без этого ролика, который многие западные СМИ мгновенно окрестили фейком. Время все рано или поздно расставит по своим местам.