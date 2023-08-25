Смертельный подарок для ВСУ

«Торнадо-Г» (справа) и «Мальва» (слева).

ПАРК ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ

Традиционно на уличной площадке КВЦ «Патриот» развернули специализированную экспозицию перспективных образцов вооружения военной и специальной техники. К каждой боевой машине был представлен весь спектр применяемых боеприпасов. В числе представленных образцов 122-мм реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномет «Дрок», 152-мм самоходное артиллерийское орудие на автомобильном шасси «Мальва», самоходный противотанковый ракетный комплекс с двумя независимыми прицельно-пусковыми модулями с двухканальными теле- и тепловым автоматом сопровождения цели «Корнет-Д1», 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие для Воздушно-десантных войск «Лотос», переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок», комплекс средств автоматизированного управления подразделениями ВДВ «Завет-Д», комплекс с управляемыми боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет», пункт комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О» и другие. Экспозиция продемонстрировала гостям выставки высокий научно-технический уровень развития разведывательно-огневых комплексов Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Миномет «Дрок».

«Корнет-Д1».

«Лотос».

ПОД ПАТРОН НАТО

Крупнейший российский производитель боевого и автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия «АО «Концерн «Калашников» представил на форуме «АРМИЯ-2023» более 150 экспонатов боевого стрелкового оружия и ракетного вооружения.

АК-19 под патрон НАТО.

Впервые на экспозиции показали автомат АК-19 под патрон НАТО. Новый калашников, под калибр 5,45х45 создан на базе АК-12. Внешне он отличается меньшими габаритами и креплением под штык-нож, который стоит на вооружении Индии. На новом калашникове уже установлен штатный обвес: планки Пикатинни, облегченный телескопический приклад, новый диоптрический прицел и быстросъемный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы.

Прицельная дальность стрельбы нового автомата - 400 м при темпе 700 выстрелов в минуту. Масса автомата без магазина и снаряжения - 3,3 кг.

СУПЕРБРОНЯ ДЛЯ БРОНЕЖИЛЕТОВ

Новые бронепластины представила компания «Оптогард Нанотех». Металл для брони обрабатывают плазмой, так что он становится эластичнее и крепче. Состав задержит бронебойную пулю, выпущенную из калашникова или СВД с 10 метров. Раньше компания наносила свое сверхтвердое покрытие на поверхности двигателей, трансмиссии, насосов.

«ШАХИН» ОТ ИРАНА

В авиационном кластере на аэродроме Кубинка была представлена целая экспозиция по направлению «Беспилотная авиация», где были продемонстрированы современные образцы беспилотной летательной техники, в их числе: БПЛА «Гром» и ударный беспилотник «Сюрприз-ПРО». Последний весит всего 24 килограмма, но может поднять и отнести на 10 километров две мины 82 миллиметра, сбросить и вернуться обратно. Но может взять на борт и больше 7 килограммов полезного веса, если ему выберут миссию дрона-камикадзе.

Беспилотник «Археолог».

Наши разработчики также показали беспилотник «Археолог» у которого винты оказались под крылом. Он несет на себе радар, который может разглядеть мины как под землей, так под водой.

«Археолога» планируют использовать для поиска мин на поле боя, неразорвавшихся снарядов на сельскохозяйственных полях, а также морских мин в прибрежных водах.

Беспилотник «Шахин».

Китайские и иранские товарищи представили целую армию новых беспилотников. Больше остальных удивила продукция Организации аэрокосмической промышленности (AIO). Среди макетов управляемых бомб GB125, учебно-боевого самолета Yasin, катеров, противокорабельного крылатого ракетного комплекса СМ-300 внимание наших военных специалистов привлек беспилотник по имени «Шахин».

Это первый полностью электронный беспилотник производства Ирана. Аппарат оснащен пятью электронными моторами, может стартовать с крыши дома или палубы катера. Ему не нужна взлетная полоса для разбега. Со скоростью 120 километров в час он может лететь два-три часа, при этом нести груз массой 14 килограммов.

Примечательно, что сбросить этот груз «Шахин» может с высоты 4 километра. А может подлететь к вражеским объектам почти бесшумно: в небе он не рычит мотороллером, как его бензиновый предок.

СТРЕЛЯТЬ, ТАК ШЕПОТОМ

К ларьку екатеринбургской компании BRT, чьи мастера производят реактивные облегченные дульные тормоза-компенсаторы (ДТК), на выставке выстроилась целая очередь волонтеров Донбасса.

Дульные тормоза-компенсаторы (ДТК).

Их «банки» не только снижают звук выстрела, маскируют вспышку, но и отводят газы от лица стрелка. А это очень важно в скоротечном стрелковом бою.

Отметим, что сам владелец компании, 42-летний Иван, является лучшей маркой качества своей продукции. Он ушел в Донбасс добровольцем. И сегодня конструктор с позывным «Механик» ежедневно испытывает свои изобретения на прочность в реальной обстановке.

ПРИСАДКОЙ МАСЛО НЕ ИСПОРТИШЬ

У стенда Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» ждет представителей военной приемки изобретатель «Пули-здоровья» и «Присадки ВПК-А3» руководитель одноименных проектов Андрей Агафонов. Испытания в зоне специальной военной операции его присадок показали: стволы оружия позволяют разгонять пули и снаряды быстрее, но при этом остаются чистыми, а присадки в масло - выезжать боевой технике с поля боя с пробитыми двигателями. Технику с сухими движками не клинит на поле боя, и она позволяет вывезти грузы, экипажи и личный состав в безопасное место. При этом при ежедневной штатной эксплуатации техника требует меньше топлива. Казалось бы, а что стоит добавлять эти присадки в масло, которым регулярно пользуются наши воины при обслуживании боевой техники и чистке оружия?

ЛУЧШИЙ ДРУГ САПЕРА - «КОШКА»

Иностранцев на выставке привлекли изделия специализированного предприятия по производству пружин и изделий из проволоки «ЛККА». Секрет прост: большинство представленных на форуме пружинок используется в российском оружии и другом вооружении. Оказывается, без пружинок ничего работать не будет!

- Без них не будет работать магазин с патронами автомата или затвор пистолета, - рассказал представитель «ЛККА» Вячеслав Скрипко.

«Кошка».

И протянул мне «Кошку». С помощью такого маленького стального «якоря» и веревки наши бойцы и саперы переворачивают тела погибших украинских военнослужащих, которых минируют польские наемники.

А еще ими дистанционно разминируют самодельные фугасы-ловушки, которые оставляют в населенных пунктах украинские националисты, вытаскивают из земли и стен домов неразорвавшиеся боеприпасы.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

На аэродроме Кубинка показали модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ2.

Модификация многоцелевого истребителя Су-30СМ2.

Одной из особенностей современной модели стала новая силовая установка, которая позволяет увеличить количество боеприпасов и оборудования на борту и дает возможность вести маневренный воздушный бой, развивая максимальную скорость до 2125 км/ч.

Истребитель пятого поколения Су-57.

Также в экспозиции представлены истребители пятого поколения Су-57 и истребители-бомбардировщики Су-34 с новыми видами оснащения (НВО). Эти авиационные комплексы впервые выставлены с широкой номенклатурой авиационных средств поражения, включающих управляемое и неуправляемое ракетно-бомбовое вооружение.

«НОЧНЫЕ ОХОТНИКИ»

На открытой экспозиции аэродрома Кубинка в рамках форума «АРМИЯ-2023» впервые представили новейшие модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ка-52М («Аллигатор»). Обе машины приобрели улучшенную прицельно-навигационную систему, для каждого вертолета расширена номенклатура вооружения, включающая в том числе управляемые ракеты «Изделие 305». Что может это «Изделие 305», многие уже видели в сети.

Ми-28НМ («Ночной охотник»).

Ка-52М («Аллигатор»).

Именно эти ракеты передают кадры, где можно рассмотреть последние эмоции на лицах украинских националистов. Чаще всего именно это изделие на огромной скорости догоняет их «неуловимые» пикапы с минометами и самоходки.

Управляемые ракеты «Изделие 305».

Отразить удар новой ракеты невозможно: «Изделие-305» может пролететь более 14 километров, а потом спикировать со скоростью более 250 метров в секунду (атака длится 2 секунды). И это не ошибка: «Изделие-305» поставляется «Конструкторским бюро машиностроения» наряду с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и «Кинжал». Точное попадание и поражение при любом развитии ситуации гарантировано.

Пилот «Аллигатора» или «Ночного охотника» получает полную телеметрию и видеосигнал с головки самонаведения, а на ракету отправляется команды, позволяющие корректировать ее полет до встречи с целью и даже подрыв над целью, чтобы увеличить площадь рассеивания осколков.

В Минобороны России отмечают, что «Ночной охотник» в последней модификации приобрел новую прицельную

систему и увеличенную дальность обнаружения цели. Ее дистанция держится в секрете, но она точно станет подарком для ВСУ.

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» производит свыше 90 видов различного вооружения. На выставке впервые была продемонстрирована авиационная крылатая ракета нового поколения X-69, предназначенная для боевого применения в составе комплексов вооружения, и авиационная управляемая ракета класса «воздух - воздух» РВВ-МД2, обеспечивающая поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений.

Авиационная крылатая ракета нового поколения X-69.

СПАСИ И СОХРАНИ!

Экспозиция «Военная медицина» представила множество передовых технологий, применяемых военно-медицинскими учреждениями при лечении боевых травм. В ходе круглого стола, который прошел в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2023», начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) МО РФ Дмитрий Тришкин заявил, что благодаря выстроенной системе медицинского обеспечения более 97% раненых в зоне специальной военной операции после лечения и реабилитации возвращается в строй.

По словам Тришкина, значительно сокращено время эвакуации раненых для дальнейшего лечения в специализированных учреждениях.

Основой оказания своевременной помощи стали подвижные медицинские группы медицинских отрядов специального назначения, в которые входит: травматолог, хирург, анестезиолог, ряд специалистов узкого профиля, медсестры и санитарные инструкторы. С учетом

боевых действий разработана и доведена до войск новая программа (количество учебных часов увеличено почти в два раза) военно-медицинской подготовки с курсом тактической медицины.

СПРАВКА «КП»

Международный военно-технический Форум «АРМИЯ» проводится с 2015 года. Представителем организатора Форума «АРМИЯ» девятый год выступает Главное управление инновационного развития Министерства обороны России.

В 2023 году выставочная экспозиция Международного военно-технического форума «АРМИЯ» выросла более чем на 340 000 квадратных метров. Выставочные стенды сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома Кубинка.

Около 1,5 тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, это более чем в два раза превышает показатель прошлого года. Свои национальные экспозиции сформировали Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Исламская Республика Пакистан, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индия.