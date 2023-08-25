Вы наша надежда

Стас Пьеха присоединился к фестивалю в Кемерове.

Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» продолжает свое шествие по стране. Выступления звезд, добрая и уютная атмосфера, яркие шоу, детские игры и море позитива - все это можно найти на площадках мероприятия, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Народного фронта и Общественной палаты.

«МЫ УМЕЕМ ЛЮБИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ»

В Красноярске на патриотический праздник пришло более 10 тысяч человек. Аншлаги и в других регионах, где уже состоялись концерты - Пскове, Орле, Балашихе, Рязани, Анадыре, Кемерове, Новокузнецке и Благовещенске. И выступающие тут звезды это ценят.

- Когда на концерт приходят - это подготовленные люди. Сегодня были какие-то фантастические люди. У меня мурашки бегали во время всего шоу, поэтому я, конечно же, в низком поклоне, - признался Стас Костюшкин после выступления перед красноярцами.

Юлианна Караулова порадовала зрителей своим выступлением.

И Стас, и другие хедлайнеры шоу, в частности Юлианна Караулова и Дмитрий Певцов, пожелали удачи военнослужащим РФ, защищающим свою страну на передовой. Они отметили, что такие мероприятия нужны как с патриотической, так и с культурной точки зрения.

- Культура - это там, где есть человек, поэтому такие фестивали очень важны, мы развиваемся. Наше главное отличие от искусственного разума - это то, что мы умеем рисовать, петь, любить по-настоящему, - добавил Костюшкин.

Стас Костюшкин с радостью фотографировался со зрителями и исполнил свои хиты.

Актер Дмитрий Певцов, поддерживающий «Русское лето» уже второй год подряд, в свою очередь, выделил народ.

- Михаил Михайлович Жванецкий сказал: «Богатая у нас страна, но главное наше богатство - люди». Я езжу по стране, и чем дальше от Москвы, тем люди лучше, проще, чище, нормальнее, - заявил он.

Теплыми словами в адрес зрителей и российских солдат отметились и Стас Пьеха в Кемерове, и Анита Цой в Благовещенске, и Александр Иванов в Орле, а также другие звезды в разных города, принявших фестиваль.

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Не молчали и многочисленные гости торжеств. Специально для них ОНФ организовал кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый желающий мог записать видеообращение для бойцов, сражающихся за Родину в зоне спецоперации.

- Братья мои родненькие, берегите себя там в окопах. Я с друзьями из техникума передал посылкой вам тушенки, сгущенки, родители наши два свитера, а бабуля моя носки и шарфик. Вы наша надежда, - такими теплыми словами отметился 16-летний кемеровчанин Егор.

А вот с таким обращением обратился к солдатам мужчина, заглянувший на праздник из Северной столицы:

- Уважаемые бойцы, вы выполняете сейчас свой государственный долг, на защиту нашего Отечества, славянского народа. Фашизм через 80 лет снова пришел на нашу землю - давай все вместе соберемся, сплотим наши силы, умения и знания и не подведем наших отцов, прадедов и дедов. Россия с вами и все с вами. Всем желаю, чтобы было здоровье, честь, слава. Враг будет повержен. Россия с вами! Санкт-Петербург с вами!

Теплых пожеланий звучало много, и все они обязательно дойдут до адресатов. Ну а фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» и дальше будет радовать жителей страны. Впереди Новосибирск, Воронеж, Омск, Владивосток и другие города. Продлится он до 8 сентября.