В Мариуполе до конца года восстановят особняк известного купца Гофа - одно из старейших зданий города

История особняка насчитывает уже более 120 лет. Фото: "Единый заказчик"

Спецы «Единого заказчика» и подрядной организации приступили к восстановлению в Мариуполе одного из старейших зданий исторического центра города – особняка известного мариупольского купца Гавриила Исидоровича Гофа, сообщили «КП» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

УСИЛИВАЮТ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И СТЕНЫ

Особняк был построен в 1902 году и является одним из самых ярких и известных домов центра Мариуполя.

- Сейчас строители завершают подготовку внутренних помещений к капитальному ремонту, а также усиливают несущие конструкции и стены. В ближайшее время начнется устройство новой крыши и восстановление вспомогательного здания во внутреннем дворе, которое было разрушено реактивным снарядом во время боевых действий весной прошлого года. Общая площадь особняка и пристройки составляет более 700 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

СОХРАНЯТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

Там также отметили, что после закрытия теплового контура особняка, специалисты приступят к комплексному восстановлению исторического фасада с лепниной и отделке внутренних помещений, которые также отличаются своей монументальностью и богатством декоративного убранства. Завершить все ремонтно-восстановительные работы в особняке Гофа планируется до конца этого года.

Справка

История особняка насчитывает уже более 120 лет. До Октябрьской Революции 1917 года на первом этаже здания находились ювелирный и шляпный магазины, а на втором - жил сам Гавриил Гоф до своей кончины в 1911 году. После революции на первом этаже здания разместился табачный магазин, а в годы оккупации Мариуполя немецко-фашистскими захватчиками в нем жили офицеры вермахта. После освобождения города в особняке Гофа в разное время размещались школьные классы, помещения Мариупольского педучилища, книжный магазин и другое. Также с 1951 года и до наших дней в здании размещалась редакция крупнейшей на юге Донбасса газеты «Приазовский рабочий».

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