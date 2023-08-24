Кадры боевой работы ПВО ВДВ: Небо перед позициями Ивановских десантников надежно прикрыто

Командир зенитно-ракетной батареи (позывной «Изумруд»)

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений противовоздушной обороны Ивановского гвардейского соединения ВДВ на северном фланге Артемовского направления.

ПОД ПРИКРЫТИЕМ «ВЕРБЫ»

- Личный состав зенитно-ракетной батареи, оснащенной переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» постоянно ведет боевую работу по осуществлению прикрытия частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения в ходе отражения наступления ближайших резервов противника, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Зенитно-ракетные подразделения выходят на стартовые позиции, где приступают к дежурству по противовоздушной обороне и прикрытию воинских частей и подразделений соединения, осуществлявших оборону указанного рубежа, в чем очень помогает мобильная радиолокационная станция (РЛС).

ВИДИТ ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ

- Радиолокационная станция позволяет видеть все вражеские воздушные цели (а это беспилотники, самолеты, вертолеты) на расстоянии до 40 километров, - рассказал командир зенитно-ракетной батареи (позывной «Изумруд»).

На кадрах Минобороны видно, что после того, как операторы РЛС обнаружили в небе воздушную цель противника, расчеты ПЗРК «Верба» пусками ракет со стартовых позиций, уничтожили вражеский беспилотник, пытавшийся вести воздушную разведку позиций российских подразделений. Небо перед позициями Ивановских десантников надежно прикрыто.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 24 августа 2023: Поражены пункты управления 67-й и 81-й бригад ВСУ

Вооруженные силы России успешно отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ, пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (подробнее)